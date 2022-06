La prudencia de AMLO

La violenta muerte de dos sacerdotes jesuitas en una zona de la sierra tarahumara, aparentemente controlada por un grupo del crimen organizado, ha enfrentado a la cúpula de la Iglesia católica contra el Gobierno federal.

Sin tibiezas ni mensajes entre líneas, la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un duro comunicado donde condena la muerte de los religiosos, reclama justicia y se duele del baño de sangre al que grupos criminales someten a la población de zonas enteras del País en las que no cabe otro Gobierno más que el de ellos, sólo su palabra vale y sus órdenes se cumplen.

Tampoco podemos esperar que reaccionaran de otra forma. Pero quien sí actuó con inusual cautela al responder fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, no es la misma pelearse con los desgastados “prianistas” que con los máximos jerarcas católicos, mucho menos con el papa Francisco. No va a correr el riesgo el Presidente de responder en el mismo tono cuando el que gobierna es justamente un País que domina el catolicismo.

Uno que otro acomedido le respondió al Papa en tono de sarcasmo. Claro, aquel tuit que soltó el Pontífice lo agarraron y lo interpretaron como les dio a gana…pero en tono bonito.

En el fondo han de estar que se queman por lanzarle sus tuitazos, pero no pueden ni deben. Y está bien, ahora que el Presidente ha sido medianamente prudente en sus respuestas no deberíamos criticarlo, al menos no por eso.

Si leemos o escuchamos, veremos que está reportando avances, está dando información sobre el caso, aunque tampoco renuncia a una de sus principales pasiones: Culpar a Felipe Calderón de cuanta cosa suceda, sobre todo si de inseguridad y crimen organizado se trata.

Tampoco ignoremos que María Eugenia Campos, la gobernadora de Chihuahua, tiene el deber de impulsar las investigaciones, perseguir a los criminales que operan en su Estado, dar explicaciones, ofrecer resultados.

Hay reconocidos líderes religiosos que abiertamente han apoyado a la 4T, pero esos se han quedado callados, tanto como antes gritaban reclamando justicia.

Lo que Presidente dijo sobre el presunto culpable de los crímenes, de que vivía tranquilamente en la zona a pesar de tener órdenes de aprehensión e investigaciones abiertas en su contra, es muy probable que sea cierto.

Aunque tendríamos que contar historias iguales en muchas otras zonas del País, porque sí que se repiten por todos lados.

¿EL PATO A MC? Se ha rumorado y al parecer con elementos sólidos, la renuncia de Ernesto de Lucas a su mallugada militancia priista para irse al partido Movimiento Ciudadano, en donde se dice tiene ya acercamientos al más alto nivel. De ser así, entonces la negociación es con Dante Delgado, porque en este partido no hay más alto nivel que ese señor.

El PRI, ahora dirigido por Onésimo Aguilera enfrenta una fuerte crisis de credibilidad incluso entre sus mismos militantes y ese problema no lo causó él, hay que reconocerlo, aunque tendrá que enfrentarlo.

Ahora De Lucas Hopkins permanece en su calidad de diputado local, integrando la reducida bancada tricolor, que más reducida podría verse si, como dicen, Ernesto se retira y en un descuido se lleva a una o dos de sus compañeras de fracción.

Entonces aumentarían las curules de Movimiento Ciudadano. A menos que como alguien le ha sugerido a De Lucas, se declare independiente y así permanezca el resto de la legislatura.

Podrían en el PRI pedirle que deje el cargo, porque es plurinominal… pero antes tendrían que comprar un boleto para viajar a un lejano lugar a donde los van a mandar apenas hagan la petición.

Es claro que “El Pato” se iría del PRI, pero no del Congreso del Estado. Ahora bien, ya libre y sin las presiones que hubo para bajarlo de la candidatura a la alcaldía de Hermosillo, en clara y firme amistad con el alcalde Astiazarán, en una relación de respeto con Alfonso Durazo y en un partido diferente, se va a soltar la greña… o las plumas, como usted quiera llamarle.

Sergio Valle, titular del noticiero nocturno de Televisa Hermosillo.