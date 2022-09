La ineptitud al servicio del pueblo

Seguimos atorados en el México de las superficialidades, de los políticos encumbrados que juegan a que son perfectos, aunque no tengan la más remota idea de lo que exige su encargo. Nos platican cosas maravillosas de cómo tienen bajo control a los criminales y salen con informes patéticos, en los que hablan de “logros” que solamente existen en su imaginación. Nadie, entre el pueblo y la maltrecha oposición, se atreven a decirle: No, señor, Sonora no es una tierra de oportunidades en este momento. Deje de querernos engañar. Cómo explicarle que, ahora, amigos que viven lejos preguntan si sus parientes pueden viajar sin peligro a Kino o Puerto Peñasco. Para que Sonora sea una tierra de oportunidades, como lo fue en sexenios anteriores, es necesario que se enfrente con decisión e inteligencia a los criminales que hacen muy mala fama afuera. Decir que todo está en orden mientras se registran ejecuciones a cada rato no es sano. Y que la secretaria favorita (María Dolores, pues) tenga como “gran éxito” el haber acuñado la frase “generadores de violencia” para identificar a los sicarios, tampoco es como para escribir a casa (frase de doña del siglo pasado). Para que Sonora sea tierra de oportunidades se necesita efectividad en el sector salud estatal, no “presumir” que el IMSS abrirá un nuevo hospital en Navojoa. Qué ‘padre’ y todo, pero eso de qué le sirve a quienes no son derechohabientes y pasan por una crisis económica fuerte. Mmmmmh, ¿acaso los hospitales del IMSS son logro de los gobernadores? Es tan triste el panorama que dos diputadas del PRI se fueron a Morena. El voto para ellas fue pensando en un Congreso de contrapesos. Y miren con lo que salen.

Este México tiene que padecer a un Presidente que nuevamente es exhibido en su mañanera por Jorge Ramos. Es la cuarta ocasión que se presenta y el equipo estratégico no tiene recursos más allá de los nefastos “otros datos”. Ese mismo Presidente, que quiere arreglar el mundo cuando vivimos un desastre en casa, ni siquiera es cuidado por su equipo. Exhiben una foto con un escritorio más caótico que el de un reportero de investigación ochentero. ¿En serio les importa tan poco la imagen del señor?

Y qué tal los “legisladores” federales. Con excepción de Santiago Creel (vaya mensaje directo y brutal al Presidente) y otros cuatro o cinco (hay 628 en ambas cámaras) dan pena ajena. Y son de todos los partidos. Desde el prepotente Morena, hasta el sucio PRI o el animal en proceso de extinción llamado PRD, pasando por un PAN sin brújula o un MC que sigue soñando que es una potencia nacional. Imaginen que un equipo con dos pitchers de medio pelo crea que puede ganar la Serie Mundial. Bueno, eso es MC. Del Verde, PT y esas madres ni para qué hablar.

Estos días han hecho una kermés política con el tema de la Guardia Nacional y el control que, sobre ella, debe tener el Ejército. Los mexicanos ni siquiera sabemos bien a bien qué es y cómo funciona la GN, cuántos elementos tiene, si son independientes o militares, etcétera. Mucho menos entendemos de qué se trata la famosa iniciativa que ya fue debidamente bateada por los opositores del Senado.

Los “legisladores” se han dicho de todo. Que si aquella es traidora, que si la “gorda” esa no sabe nada (así de llevaditos son), que si el títere del Palacio, que si el corrupto que se vendió para que la Gobernadora escandalosa no lo siga exhibiendo y le archiven sus fechorías, que si la Lilly es una grosera con las finísimas personas que integran Morena (tan lindes elles). Trenzados en esa guerra de declaraciones entre estúpidas e hilarantes hemos estado como la Puerta de Alcalá, viendo pasar el tiempo.

Ningune, así como lo leen, ni une sole (no vayan a salir con que en esta columna se discrimina) ha tenido la decencia de explicarnos por qué es tan nefasta o tan maravillosa la idea del Presidente para darle a la Sedena todo el poder sobre esa extraña mezcla llamada GN. Es lamentable que en un tema tan trascendente para la Patria no haya una sola voz que discuta con argumentos serios sobre el fondo de la idea. Creel le entró más o menos al tema.

Ah, pero ya nos hicieron saber quiénes son les (no discrimination at all) lamesueles, pelmaz@s, traidores e hijes de su p… ¡Cómo me dueles, México!