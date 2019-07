La disputa por Morena

La madre de todas las batallas rumbo al 2021 ha iniciado en Morena Sonora.

El 20 de agosto -dentro de un mes- saldrá la convocatoria para renovar el Consejo Estatal, el órgano que elige presidente y Comité Ejecutivo Estatal y que definirá las candidaturas a puestos de elección popular.

Este consejo decidirá, por ejemplo, si Célida López Cárdenas va por la reelección a la alcaldía de Hermosillo (si no es que es candidata a Gobernadora) o definirá el candidato a Gobernador, decisión que puede complicarse internamente si el presidente López Obrador no deja a Alfonso Durazo Montaño venir por la gubernatura.

En la convocatoria que habrá de emitir el Comité de Elecciones del Consejo Nacional, que dirige el escritor Pedro Miguel, se definirá una fecha entre octubre y noviembre para la celebración simultánea de siete asambleas distritales en las que se elegirán 70 consejeros, 35 mujeres y 35 hombres.

A más tardar el 20 de noviembre debe haber nuevos Consejo Estatal y Comité Ejecutivo Estatal, pues ese día será la elección del relevo de Yeidckol Polevnsky en la dirigencia nacional de Morena.

Aunque en este partido político están prohibidas las “tribus”, lo cierto es que sí existen y se pueden identificar tres grupos que se disputarán el control del Consejo Estatal: El de Antonio “Tony” Gallardo, que es apoyado por la alcaldesa Célida López; el del ex alcalde de Cajeme y diputado federal, Javier Lamarque Cano, y el de la diputada federal, Wendy Briceño Zuloaga. Todos, invariablemente, aseguran contar con el apoyo de Durazo, pero quién sabe si realmente el de Bavispe los respalde.

En las asambleas podrán votar los militantes de Morena registrados hasta noviembre de 2017, que son 27 mil, y ahí mismo cualquier militante se puede registrar como candidato a consejero.

El nuevo consejo habrá de elegir presidente del partido, cargo al que aspiran Antonio “Tony” Gallardo, ex funcionario en la administración estatal de Guillermo Padrés y en la jefatura de Gobierno de la CDMX con Miguel Ángel Mancera; Guillermo Díaz Robles, ex coordinador de campaña de Wendy Briceño y actual responsable en Sonora del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”; Martín Murrieta, abogado y ex aspirante a fiscal estatal; Alma Limón, tesorera del Comité Estatal de Morena; Marcia Estrada, responsable de Mujeres de Morena; y el regidor Armando Moreno Soto, profesor de la Unison.

Una de las más fuertes responsabilidades de este consejo será elegir a los candidatos del 2021, incluida la gubernatura, ya sin el arrastre del 2018 y bajo la lupa el desempeño de alcaldes y legisladores locales, quienes, hasta el momento, no han hecho un trabajo destacado, salvo en el caso del Ayuntamiento de Hermosillo.

A todos estos grupos y aspirantes los une un solo tema: Alfonso Durazo, quien no tendría mayor dificultad de obtener la nominación. El problema sería si el actual secretario de Seguridad Pública se queda con López Obrador en el gabinete.

En este último escenario, coinciden en Morena, el presidente López Obrador es el que decidirá el candidato a la gubernatura que puede ser por dos vías: Uno, con números de posicionamiento; o dos, con el corazón. Por posicionamiento podemos ubicar a Célida López, Lilly Téllez, Jorge Luis Taddei y Arturo Bours; por estar cerca del corazón de AMLO el legislador Javier Lamarque; el secretario particular, Alejandro Esquer; y su escolta Octavio Almada.

En fin, punto y aparte será también la disputa por la candidatura a la presidencia municipal de Hermosillo, cargo al que aspiran las legisladoras Wendy Briceño y Lorenia Valles.

Los otros partidos

En los partidos políticos distintos a Morena al parecer ya están muy definidas sus candidaturas a la gubernatura en 2021. Si el PRI quiere ser competitivo no tiene de otra que postular al ex alcalde Ernesto Gándara, en el PAN va solo Antonio Astiazarán Gutiérrez, en Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río y como independiente Ricardo Bours Castelo.

Claro, faltan 17 meses para las definiciones y pueden pasar muchas cosas, sin embargo, a la distancia, se antoja que será una elección muy, pero muy cerrada.

*Juan Carlos Zúñiga es director de Noticias de Uniradio. Premio Nacional de Periodismo 2002. Conductor del noticiero Reporte 100 por Stereo 100.