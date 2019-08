La carretera de los misterios

Para el lunes 2 de septiembre está anunciada la visita del presidente López Obrador a Sonora. El objetivo inicial de esta visita era la inauguración de la “modernización” de la carretera federal 15, de Estación Don a Nogales.

Como hubo reclamos de que ni era toda la longitud y de que todavía no ha sido terminada, se canceló dicha inauguración. Aunque se mantiene el propósito de que el secretario del ramo informe sobre la situación de este proyecto y los trastornos que ha tenido.

Aquí planteo algunas incógnitas y observaciones sobre esta misteriosa carretera, en el tramo de Hermosillo a Nogales.

Carretera con topes y con tramos urbanos

Las carreteras sirven para comunicar a las poblaciones y el transporte de mercancías. Su propósito es que esto se haga de manera eficiente, con la mayor rapidez y al menor costo. Las carreteras más eficientes y “modernas” son las autopistas en las que no hay nada que impida la circulación rápida y permiten transportarse a velocidades máximas. Estas autopistas no atraviesan a las poblaciones sino que les sacan la vuelta y funcionan a base de salidas estratégicas que permiten visitar las poblaciones y lugares. Así hay muchas autopistas en México, sobre todo en el centro del País y que no son de concreto hidráulico, sino de asfalto.

La carretera 15 de Sonora no cumple con los requisitos para ser autopista porque está llena de topes para disminuir la velocidad y porque se convierte en calle urbana al atravesar varias poblaciones. Por ejemplo, hay dos topes al Sur de Nogales, otros tres topes en Ímuris, más otros tres en Santa Ana. Dichos topes no están anunciados y sirven para que vendedores informales ofrezcan productos como bellotas o quesadillas. Con esto, la carretera se vuelve tercermundista y de gran contraste con las carreteras de Arizona.

Con un poco de creatividad se pudiera haber construido una autopista que le sacara la vuelta a las poblaciones de Ímuris y Santa Ana, así como se hizo con Magdalena, Guaymas y ahora con Hermosillo. Esto sería parte de la modernización y un impulso para la economía regional.

El misterio de la señalización deficiente

Es un misterio cómo se diseña la señalización. Faltan avisos de buen tamaño que anuncien la distancia y entrada a poblaciones importantes. No hay ninguna señal que avise, por ejemplo, de la llegada a Ímuris y de las salidas a Cananea o hacia Caborca. En cambio hay una señal que avisa que se está pasando por Cíbuta. De Santa Ana se entera uno por el gran arco que existe al llegar, aunque éste fue construido por el Municipio. En cambio existe un exceso de señales con información inútil de los nombres de pequeños puentes. En lugar de estos nombres, hacen falta más señales del kilometraje y de la proximidad de ciudades y poblaciones importantes.

Aquí también falta creatividad y se desaprovecha la oportunidad para promover el turismo. Con carteles se pudieran anunciar los lugares de interés y los servicios hoteleros y restauranteros de las poblaciones.

El misterio de la toma de casetas

Desde hace dos años se dejó de cobrar cuotas. Las casetas funcionan normal con sus anuncios de tarifas, avisos de abierto o cerrado e incluso autos de la Policía de caminos estacionados, pero al llegar a la caseta no hay cobro formal, sino sólo alguien con un bote pidiendo cooperación. Cuando pregunté a qué organización pertenecían o para qué era la cooperación no supieron informarme.

Cuando le preguntaron al Presidente sobre este tema en una conferencia mañanera, dijo que se iba a seguir cobrando porque se requería el ingreso. Sin embargo, ya viene a Sonora y la situación de no cobro sigue sin cambio. ¿Es un movimiento legal a favor del libre tránsito? ¿Es una protesta por algo? ¿A quién hay que agradecerle que no se cobran cuotas?