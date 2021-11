La carambola de la tarifa de agua

La pregunta correcta no es si hay que aumentar la tarifa o no. La respuesta obvia a esta pregunta es negativa. La pregunta correcta es cómo hacerle para que Hermosillo cuente con un servicio de agua de calidad que contribuya al bienestar de los hermosillenses y a la competitividad y sustentabilidad de la ciudad y qué papel juega la tarifa en este propósito. Tampoco es una cuestión de si gana o pierde el alcalde, sino de si ganan o pierden la ciudad y los hermosillenses.

Los antecedentes

Por motivos meramente políticos y contraviniendo la Ley de Agua, la tarifa de agua no se incrementó en los últimos cinco años. No está claro si con esto los hermosillenses hayamos hecho un ahorro substancial. Pero lo que está claro es que, paralelo a esa falta de ajuste de la tarifa, además se maladministró y se deterioró tremendamente el servicio de agua de la ciudad. Hubo rotación e improvisación anual de directores; se corrió y contrató la mayor parte de los mandos medios utilizándolo como agencia de colocaciones; se le usó como caja chica y cayeron todos los indicadores de desempeño como la medición, la cobranza y el agua no contabilizada.

Después de años de “patear el bote” y de que un grupo de ciudadanos hemos hecho campaña para que se nombre a un/a director/a “con experiencia técnica y profesional en el servicio”, como dice la ley, llegó el turno nuevamente de revisar la tarifa.

Razones para el incremento

Hay un impulso a negar dicho incremento, pero sería un tremendo error. Ahorcar al organismo de agua y obligarlo a que siga “pateando el bote” al único que daña es al servicio de agua y como carambola a los hermosillenses.

Por si hace falta recordarlo, los costos e insumos que el servicio debe de pagar no han dejado de aumentar y aumentarán el próximo año. Entre ellos destacan, el pago de derechos de agua a la Conagua, los pagos al Fossi que opera el Acueducto Independencia, pagar a la CFE la energía eléctrica para operar los pozos, pagar a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, y no menos importante, el pago de la nómina. Es hora de decidir si queremos avanzar o si queremos seguir pateando el bote y retrocediendo en este servicio básico de la ciudad.

Atender el problema de fondo

Incrementar la tarifa es sólo el primer paso para atender el problema de fondo. Se requiere crear las condiciones para que no se repitan la maladministración y el deterioro del servicio. Pero eso no es algo que puedan decidir Agua de Hermosillo y el alcalde; se requieren otras instancias, reformas legales y un cambio de la cultura política que se mueve en torno a estos servicios que manejan dinero.

Un grupo de ciudadanos consideramos que entre los cambios que se requieren están los siguientes: 1) modificar y abrir el nombramiento del director y se haga conforme dice la ley; 2) establecer un servicio profesional de carrera para el personal de confianza; 3) implantar un sistema de información que permita evaluar la gestión de cada director y se pueda reelegir o correr de acuerdo a su desempeño, y sobre todo 4) fortalecer y ciudadanizar más la junta de Gobierno para que sea ella y no el alcalde la que realmente tome las decisiones estratégicas del organismo. Se trata de que el servicio de agua deje de ser botín político y se convierta en un servicio técnico y profesional.

El incremento suficiente de la tarifa debe de ser sólo el primer paso para hacer una reforma estructural de la manera cómo se administra este servicio. Pero esto depende más del Poder Legislativo y de que los ciudadanos busquemos realmente el desarrollo de la ciudad. La tarifa es una jugada de carambola para que impacte en la reforma estructural. Pero ¿cómo hacer la reforma estructural? Ahí estamos.

Nicolás Pineda