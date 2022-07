¿La Virgen iconoclasta?

Amparados en “el respeto al arte y la libertad de expresión”, el Instituto Sonorense de Cultura tuvo a mal pagar, a través de los impuestos de los sonorenses, la puesta en escena (en SLRC) de un monólogo, titulado “La Mama-Cabaret”, en el que “un artista en toda la extensión de la palabra” (como lo describe Guadalupe Aldaco en su boletín) dice interpretar a la misma Virgen María, a quien la directora del ISC define como “rabiosamente actual” e iconoclasta.

¿En serio, Alfonso Durazo? Y se lo pregunto a Durazo porque cada vez que un funcionario estatal mueve un dedo asegura que lo hace “por instrucciones del Gobernador”.

Ahora resulta que el Gobierno de Sonora asegura que la Virgen, la mujer más querida en el catolicismo mundial, rechaza el culto a las imágenes sagradas y las destruye. A menos, claro, que la señora Aldaco y su jefe tengan su propia definición de iconoclasta.

Pero eso no es todo, el mismo ISC decreta que Jesucristo (“Chuy”, le dicen de manera muuuuy “jocosa” según ellos) ya fracasó en su labor con la humanidad.

No dudo que habrá quien defienda esta aberración y quiera convencernos de la “calidad” de ese bajacaliforniano que nadie conoce. Yo veo algo burdo, irreverente, ofensivo. Un ataque profundo a las creencias de los católicos sonorenses.

Y todo esto aprobado por el mismo Gobernador. Una cosa es arte y otra recurrir al escándalo patético para llamar la atención. ¿Habrá consecuencias? No, eso no sucede en la política “moderna” de la 4T-S.

A ver cómo lo justifica don Alfonso en su “mañanera” de hoy martes. Bueno, siempre y cuando permitan que se toque el tema.

EL ENGAÑO

Y esta misma semana, el “góber” Durazo recibió un cambio de señales. El coach de tercera le dijo que no se le ocurra jugar con la Sheinbaum, que más le vale tocar la bola por los rumbos de Adán Augusto López. Y no le quedó más remedio que intentar engañarnos.

¿De qué se trata? Les explico: Durazo tuvo que recibir al secretario de Gobernación para placearlo y seguramente le ordenaron que hiciera un “happening” para proyectarlo. El problema era que se trataba de un acto de campaña anticipado y eso es penado por el INE, un INE al que el mismo “ministro del interior” desprecia y asegura que sus diputados (suyos, de su entera propiedad) lo van a desaparecer.

Ante ese problema no se podía justificar una “conferencia magistral” (jajajaja) para hablar de la estrategia de política interior (otro jajajajaja), así que tenían que improvisar. Hacer algo ilegal que pareciera legal.

La “idea genial” fue que el Gobernador lanzara un tuit invitando a una… ¡Conferencia de Prensa! Así como lo oyen. Una mentira descarada para que el INE no los sancione. La retórica para burlar a la ley, publicada por el personaje que juró respetar la Constitución: “Los espero este miércoles, donde acompañaremos a nuestro secretario de Gobernación, @ adan_augusto, en una conferencia de prensa aquí en #Sonora. Tendremos una extraordinaria presentación que dará sobre la política interior del País”. No, no es broma ni un guión absurdo de Gary Alazraki.

-La convertimos en “conferencia de prensa” y ¡PUM!, engañamos al INE, le han de haber dicho. Esa idea, digna de Javi Noble, fue la que prevaleció. Engaño consumado. Atiborran un salón de eventos, Adán Augusto habla de lo que sea y “tutto felice, tutti contenti”.

Ya entrados en gastos, don Alfonso lo destapó al ritmo de Juanes y le dedicó la canción: “Más futuro que pasado” (wow, cuánta creatividad).

-Oiga, señor, ¿y si nos amonesta el INE?

-Mmmh, pues le seguimos cantando y ahora ponemos: “Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando”.

Por cierto, esa canción fue el otro despropósito de la semana. El señor AMLO viajó a Washington donde anduvo todo modosito, mal vestido, chiquitito y aceptó sin chistar los reclamos. Pero en cuanto volvió a su mañanera desempolvó el traje de bravucón de barrio y puso la canción de su paisano Chico Ché (con todo y la crisis) para decirle a los gringos que “se la pellizcan”. Me recordó al chamaco de mi niñez que, después de recibir una paliza a la salida de la escuela, gritaba: “agárrenme porque lo mato”.

Esto fue la breve radiografía de una triste semana en la que pudimos ver la cara y el tamaño real de esos que intentan gobernarnos. Y no hay forma de culpar al vecino o a Felipe Calderón porque llegaron con nuestro voto.

Periodista sonorense, con 40 años de experiencia. Nieman Fellow ‘99, por la Universidad Harvard.Ganador del premio SIP opinión en 2008. Correo martineholguin@ gmail.com