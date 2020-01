La Patria nace en lo local

Con menos de 20 días de diferencia, sucedió el fracaso en Culiacán y la masacre en Bavispe. No sólo el Gobierno, sino la moral mexicana fue herida. Por si todo esto fuera poco, la matanza en Sonora aconteció en los alrededores del pueblito que vio nacer a nuestro paisano, el actual secretario nacional de Seguridad Pública. Dentro del sicariato periodístico, algunos trataron de echarle sal a la herida, señalando esta desafortunada coincidencia para acusar la impericia del secretario, pero afortunadamente sus intenciones no prosperaron.

Yo, por el contrario, creo que de esta crisis puede nacer una oportunidad extraordinaria. A continuación desarrollaré dos puntos centrales, que si bien tienen un contexto sonorense, cualquier mexicano sabrá que en su propio Estado o región, hay dinámicas similares y desenredar esto, podría significar un poderoso avance para el Estado nacional.

Quienes conocemos la sierra sonorense, sabemos cuáles son las condiciones que ahí reinan… desde hace años. Incluso algún turista que sólo vaya de paso, podrá darse cuenta cuál es el poder fáctico; quién realmente manda. Me parece surrealista que en las conversaciones públicas (sobre todo en las de los principales responsables jurídicos por atender este fenómeno) se haga como si no sucediera nada. En un contexto así, el pueblo -que sin tener que ser sabio, entiende- se ha dado cuenta que más vale aguantarse, hacer como que no pasa nada y no meterse con quienes detentan el control.

Quienes viven en la sierra sonorense, padecen directamente la presencia y las actividades de quienes mandan. Los paran arbitrariamente cuando circulan, los acosan, y sobre todo: Infunden un miedo en la población. Es una coexistencia forzada.

La gente sabe quiénes son, dónde se mueven y cómo operan. Pero ante la inexistencia de las autoridades locales, no queda de otra más que el reino del silencio.

Como nadie los protegerá, es eso… o perder la vida. Aquí es donde nació la oportunidad para resolver el caso Bavispe: Si alguien ha tenido los elementos para identificar a todos, desde aquel suceso a la fecha, es el propio secretario nacional, oriundo de esa región y querido por la gente que lo vio crecer. Por eso creo que los LeBarón y los Langford encontrarán la justicia que merecen. Que si el FBI intervino, que si se hicieron periciales super tecnológicas, etc… todo esto está muy bien, pero la propia gente local (“la raza”) es quien tiene toda la información. Y esto, además, lo saben muy bien las propias víctimas. Si las autoridades federales le han entrado al problema con una actitud de cero impunidad y se han invertido los recursos del Estado nacional para la resolución del problema, no tengo duda de que muy pronto tendremos noticias que restauren aunque sea un poco de esperanza en la sociedad, tan hastiada de ineptitud, incapacidad, negligencia y complicidad.

Hasta ahora, todo lo escrito describe un hecho local, que forma parte de una dinámica nacional, que es atendido únicamente por la autoridad federal. Y este ritmo va a tronar a la 4T en su Talón de Aquiles: La inseguridad. La narrativa centralizadora de la “Cuarta” hace que la gente crea que sus problemas se resolverán desde Palacio Nacional, aunque tengan su origen en Macuspana, Tijuana, Iguala, Reynosa o Bavispe.

Esta carga es insostenible y por ello, sencillamente no sucederá. Sería bueno preguntarle a los LeBarón y a los Langford qué opinión tienen sobre las autoridades sonorenses o sobre las chihuahuenses. Que nos digan cómo respondieron a las llamadas de auxilio o cómo han contribuido a las pesquisas. Esto nos lleva al punto neurálgico de la dinámica de la conducción nacional de esta cuestión: ¿Con quiénes se va a operar el cambio, desde lo local? ¿Cuál es el status del Gobierno sinaloense o el “culichi” en el contexto de lo de Ovidio? ¿Cuál es el del sonorense, en el de Bavispe?

¿Cuál el de Veracruz, en el de Minatitlán? y la lista sigue. Es fundamental que el Presidente comience a darle rienda a los mejores cuadros de los que disponga para que operen una revolución política, desde lo local, porque mejorar las condiciones desde lo local, será restaurar a la Patria y darle oxígeno a esta 4T en la que la mayoría creyó.

A partir de lo generado en la arena política, se transforman -o no- las alineaciones que conducirán los gobiernos. Si los principales lugartenientes del Presidente no operan -con cuadros aptos- en sus respectivos terruños (sabemos a quién le toca Sonora) les van a seguir comiendo el mandado como hasta ahora. Pero lo más crítico y doloroso: Si esto tampoco se hace, no llegará el cambio esperado, no habrá mejoría desde lo local y todo seguirá igual, con Bavispes aquí y allá. Y cuidado, porque ahí vienen las elecciones intermedias del 2021 y la gente quizá se deje llevar más por lo que padezca en lo inmediato y no por lo que escuche en las mañaneras.