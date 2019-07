La Ley de Herodes

¿Cómo empezar el análisis político de una semana en la que los “trendings” no duraban más de 10 horas? La Policía Federal vivía sus últimas horas en medio de protestas, cuando todo México fue sorprendido por Carlos Urzúa, hasta ese momento secretario de Hacienda, quien tuiteó una carta letal en la que, en resumen, le mandaba decir al dueño de los bats, las pelotas, los estadios y ampayers de la 4T: “Florero never more”. Minutos después, la “chairiza”, comandada por Salgado Macedonio, lo atacaba porque “al cabo que no servía para nada” (súbitamente olvidaron que “era el mejor administrador de recursos del mundo y estaba mucho más fuerte que el peso contra el dólar”), pero López Obrador no dejó pasar mucho tiempo para publicar un video donde decía que don Carlos no era necesario (maldito, le resultó parte de la “clica” de Carstens y Meade, lo cual parece ser algo muuuy feo para el “loco apasionado” de Palacio Nacional) y presentaba en sociedad a don Arturo Herrera, que tenía cara de niño regañado en su segundo día de escuela.

Apenas nos reponíamos de eso cuando en el ultra fifí restaurante Morton's, de Polanco, la FGR echó el guante al abogado más prominente de la “mafia del poder”. Juan Collado iba a la cárcel. Y mientras sacábamos cuentas de la renuncias que lleva la 4T (más de 15, según los cálculos conservadores) nos enteramos que el Grupo México derramaba 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, pero todo hace indicar que es un pecado que no mató ni tantos pescados, así que no es para tanto. Bienvenidos al cambio, jaja.

Y eso no es todo, Ché, dijo el tango argentino. Los legisladores (es un decir) de Baja California decidieron, parece que con un millón de dólares de recompensa por cabeza, que dos años no es nada que febril la mirada y, ¡tomeeeen!, que recetan tres años más de vigencia a la gubernatura de don Jaime Bonilla, quien hace poco más de un mes había recibido votos para estar en el poder hasta el 2021. El Presidente, obvio, dijo que no tenía nada que ver en el asunto y que “ahí se la echan”. Ajá, hace unas semanas fue a Gómez Palacio y permitió que 300 acarreados cancelaran a mano alzada un metrobús, porque son el “pueblo sabio”, pero le vale la voluntad de los electores de Baja California que fueron formalmente a las urnas con la consigna de que elegirían Gobernador para dos años. Como dice una cosa, dice la otra.

Para acabarla de amolar, este fin de semana vivimos nuevamente el “triunfo” de las negociaciones (jajajajajaja) de Mr. Ebrard con la amenaza de redadas de mexicanos indocumentados en Estados Unidos. El canciller no hallaba qué hacer el domingo, que si no había redadas aunque el alcalde de Nueva York decía que sí, al rato Marcelo decía que parecía que siempre sí. Seguramente don AMLO trae otros datos y sigue feliz porque se mantiene su bonita amistad con Donald Trump. Mientras tanto hay que darle chamba a todos los migrantes varados en Ciudad Juárez, como si el desempleo ya se hubiera solucionado en todo el País. Ah, pero como el dinero nos sobra ya traen listos otros 30 millones de dólares para regalarlos a Guatemala y demás hermanos centroamericanos. ¡Viva el federalismo continental!

La historia no podía ser todo felicidad, así que don Arturo Herrera le mandó decir a los gobernadores que la cosa está difícil y que asuman los costos políticos de la inminente crisis. ¿Sabrá que se arriesga a que algunos le digan que le podrían apretar el cinturón con los ingresos estatales y ya no permitirán que manden lo que quieran y como ellos quieran? Bueno, quizá ya sepa que los gobernadores nomás no saben cómo responder y le apuesta a que seguirán con su actitud de “lo que usted diga, señor Peje”.

Y Muñoz Ledo, que sí le entiende, dice que se pueden desaparecer los poderes en Baja California. La realidad detrás de la extensión de mandato es que están estirando la liga y, si les funciona, nada impediría que el Congreso de la Unión decidiera prolongar la presidencia de la 4T a 10, quince o 20 años. Como si fuera ese México que se proyecta en La Ley de Herodes… o te aclimatas o te acli… OMG. Disfruten la semana. Si pueden, claro.