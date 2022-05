La Desmañanera

El Presidente desarrolla en estos momentos una gira de trabajo por diversos puntos de Sonora. Empezó ayer en Cajeme. Se hicieron anuncios importantes en el tema de salud, con la federalización del sistema en el Estado, la aparente conclusión (por fin) de la carretera de Cuatro Carriles, la fecha para el inicio de operaciones del Hospital General del Estado, además de sus encuentros con pueblos originarios.

Se habló también de las obras que se harán en Nogales una vez que logren remover las vías del tren que atraviesa la ciudad. También se dio información sobre los avances en la investigación para esclarecer el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez en Culiacán; hay sospechosos identificados y un móvil definido. Bien por eso.

Se dijo que de los 38 involucrados en la masacre de Bavispe ya hay 31 detenidos, aunque no tardó en llegar la respuesta de Adrián Lebarón en el sentido de que ni son todos los que están, ni están todos los que son.

Fue algo así como que el Gobierno está haciendo cuentas alegres con esas detenciones. Información hubo, no se puede negar. También se dio tiempo el Presidente de darle oootro llegue a Loret, a Jorge Ramos y al señor Junco, dueño del diario Reforma, enojado él (AMLO) porque le dieron una ventaneada a la hija de un colaborador suyo que se compró una casa -modesta dijo él- en Houston.

Tuvimos nuestra dosis diaria de volver al pasado, recordando lo despedazado que los neoliberales han dejado a este País, en el que a duras apenas nos alcanza para regalarle dinero a países de Centroamérica, meter al IMSS a los trabajadores guatemaltecos o contratar humildemente médicos cubanos porque aquí no hay suficientes.

No dejan de ser las mañaneras un ejercicio de comunicación al que, sostengo, tiene derecho el Presidente. Pero cada vez es menos democrático y más controlado. Quizás un día de la próxima semana veamos a un periodista famoso cuestionando al Presidente en Palacio Nacional, como arma para que luego salgan a decir que se permite de todo.

Pero no entienden que el ejercicio debería ser hacia abajo, no hacia arriba. Ejemplo: Llega Jorge Ramos y casi hasta regaña al Presidente, uno en su derecho de ejercer el periodismo y el otro en el suyo de defender su Gobierno.

Debaten y acto seguido salen todos a las redes a darle el triunfo a uno o a otro, dependiendo de para dónde jalen sus corazones. Pero saliendo de Palacio la cosa es diferente: Es evidente el control y la falta de oportunidades que se les brindan a los reporteros locales de cuestionar al Presidente, de lanzarle preguntas sobre asuntos de interés de las regiones que el mandatario visita.

Está bien si el Presidente decide quién le hará las preguntas, pero ¿por qué siempre a los mismos? Y ni modo, fue justamente una periodista cajemense, Rosa Lilia Torres, la que casi a gritos -porque el Presidente la estaba ignorando-, reclamaba que se le permitieran preguntas a los reporteros locales. No tuvo éxito.

Seguirá siendo un ejercicio exitoso, original, y que habrá de sacarles más ronchas a los adversarios del Presidente, no tengo duda de eso. Pero ya sería hora de hacerle unas pequeñas modificaciones a los criterios de selección de quienes preguntan, sin caer desde luego en los extremos.

Mire, a ningún Gobierno le gusta la prensa crítica, la diferencia la hace la forma en que la enfrentan. Pero en general todos prefieren la lisonja, es algo muy humano. Al menos cuando salen de Palacio Nacional podrían mostrar un poco de respeto a quienes hacen su trabajo desde regional.

No se hacen nada, no les pasará nada malo si le combinan. En fin, que hoy y mañana sigue AMLO en Sonora y se esperan todavía reuniones con alcaldes que presentarán sus peticiones y un evento con la tribu Seri, de la que por cierto no se han recibido buenas señales. Ya veremos si lograron operar el tema antes de que se salga de control.