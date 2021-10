LA INTERNA DEL PAN

El Partido Acción Nacional no soporta un conflicto interno. De hecho el PRI tampoco, pero luego abordamos esa parte.

En diciembre los panistas de Sonora van a decidir quién es su próximo dirigente estatal y en las próximas horas empezarán los registros de quienes reunieron el porcentaje de firmas de la militancia que los estatutos internos de ese partido imponen como requisito a los aspirantes.

A la recta final están llegando Gildardo Real y Humberto Souza, dos perfiles muy distintos y con carreras muy distantes tanto dentro del partido como en el ejercicio público.

René Sotelo se queda en el camino justamente porque no reunió esas firmas.

Según algunas versiones, Sotelo era impulsado por los Munro, pero a mitad del camino se quedó solo, vaya usted a saber si es verdad, lo cierto es que no va y a los Munro se les ve cada quien en su papel, sin estridencias. Al papá y al hijo.

El señor Dagnino también se queda por el momento con la intención, aunque no hay mayores manifestaciones públicas de su parte.

Entonces, a primera vista la lucha interna se antoja dispareja, con un operador político hábil, mucha vagancia, líder de un grupo importante y además apoyado por una de las figuras más influyentes del panismo actual.

Me refiero a Gildardo Real y el apoyo que trae desde anteriores batallas del ex alcalde Javier Gándara Magaña.

El asunto es que el ex diputado no se quedó con eso, sino que según se explica, le ha dado la vuelta a cuanto café existe platicando con liderazgos internos sumándolos a su proyecto. No ha dejado a nadie fuera.

Su perfil político es más alto que el de Souza, aunque no es mi intención demeritar su trayectoria, sí está claro lo que han logrado uno y otro.

Le decía yo que este partido no soporta un conflicto interno, de ahí que les urge ponerse de acuerdo, sacar el trámite de la elección interna y ponerse a trabajar a ver qué tanto terreno logran recuperar en el proceso electoral que sigue.

Pero además regresarle al PAN esa vida interna tan rica que tenía cuando era oposición.

Al llegar al poder registraron una descomposición que no pudieron procesar y se fueron al lugar que ahora tienen en las preferencias electorales.

Hay quien advierte que con el que sea que gane, a los Munro no les iría tan bien e incluso la coordinación parlamentaria de Kiko estaría en riesgo.

Cuidado con eso, porque de lo que se trata es de sumar y no restar, la violencia innecesaria los haría perder de nuevo.

Ellos han mantenido para el PAN una plaza importante, tampoco hay que menospreciar su aportación.

Pero esa es sólo una versión, hay otras que indican que se necesita sumar a todo mundo, porque si antes del cambio de dirigencia ya empiezan a segregar, no las irá bien.

Y mire que tampoco esa urgente unidad interna les garantiza nada.

Menos frente a un poderoso partido en el gobierno como Morena, que ese sí soporta conflictos internos y patadas bajo la mesa, porque aún goza de alta credibilidad e intención de voto.

En fin, que en diciembre definen los panistas y ya veremos si se ponen en condiciones al menos de ser un contrapeso real frente a los gobiernos morenistas.

Y ya después de eso vemos si es una opción electoral más rentable de lo que es ahora.

Sergio Valle, titular del noticiero nocturno de Televisa Hermosillo.