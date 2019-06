José Alfredo Jiménez “Ando Volando Bajo”

Coral Gables, Florida.

(VIP WIRE).

¿Qué le dijo la letra N a la letra Ñ?

¡Ay, chica!, el viento se lleva tu bisoñé.

-o-o-o-o-

La pregunta de la semana: Hace 110 años, Ty Cobb fue el primero de la Liga Americana en ganar uno de los trofeos más difíciles de alcanzar por los bateadores. ¿Recuerdas de cuál se trata?

La respuesta: En 1909 Cobb fue el primero de su Liga en calzarse la Triple Corona, cuando bateó para .377, impulsó 115 carreras y se anotó nueve jonrones.

Sin razón.- Lamentable la tragedia de David Ortiz, quien se recupera en el hospital de Boston. Me uno a los deseos de todos los fanáticos del beisbol, en el sentido de que sane pronto y totalmente. Nunca hay razones para dispararle a una persona por la espalda.

Para el presidente gentil.- Cuando hace 60 años José Alfredo Jiménez compuso su bella canción “Ando Volando Bajo”, grabada por todos los estelares de aquella época, ni siquiera soñó que ahora, en 2019, fuera favorita del presidente de la Liga Mexicana de Verano, Javier (El gentil) Salinas, gracias a la pelota voladora (que vuela alto y lejos) marca Franklin... Digo yo, ¿no?

O seis u ocho.- Por cierto, la otra Liga, la Mexicana del Pacífico, reunirá hoy a sus presidentes de equipos en Mazatlán, para decidir, entre otros puntos de la agenda, si juegan la primera vuelta con ocho peloteros importados cada equipo y la segunda vuelta con seis, o si todo el calendario se lo despachan con ocho. Discuten entre pulmonías, camarones y un aire de playa revitalizador.

Otro por cierto.- Siete agentes de peloteros venezolanos ofrecen sus pupilos a equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, para el campeonato 2019-2020, y dicen estar seguros de poder garantizar que lograrán los permisos de la Liga de Venezuela… Amanecerá y veremos.

-O-O-O-O-

¿Qué le dijo la letra A a la letra V?

¡Ay, chica!, te ves mejor boca abajo

-o-o-o-o-o-o-

¡A jonronazo limpio!- ¿Haber sacado 400 jonrones garantiza un nicho en Cooperstown?... No. El dominicano de La Romana, Edwin Encarnación, quien acaba de llegar a 401, ¿tiene chance de Hall de la Fama?... Sí. Pero es que Edwin reúne muchas otras virtudes, como su consistencia al bate. Por ejemplo, sus 32 o más cuadrangulares por campaña, desde 2012 (dos veces 42). Y este año, ya va por los 21. Nadie debe predecir quién llegará al museo de Cooperstown, y sólo digo que Edwin tiene buen chance, porque de que este muchacho de 36 años va bien, va bien…¡¡Vaya usted a saber!!

¿Qué le dijo la letra B a la letra E?

¡Ay, chica!, pero vives a la intemperie.

-o-o-o-o-o-o-

ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en Internet por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.