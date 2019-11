¿Incapacidad o complicidad?

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) cuenta con tres mil cámaras de seguridad, 12 subcentros, 900 personas en tres turnos y nos cuesta 486 millones de pesos anuales.

Con instalaciones modernas y personal capacitado, recibe las llamadas de emergencia que se marcan al 911 con el objetivo de atender de manera inmediata cualquier hecho de inseguridad, para lo cual se activa un “Código Rojo” que pone en alerta a todas las corporaciones policiacas de los distintos niveles de Gobierno.

El lunes pasado, el alcalde de Bavispe, Cornelio Vega Vega, asegura que tardó entre cuatro y cinco horas para avisar en Hermosillo que un grupo armado atacó a mujeres y niños integrantes de la comunidad mormona La Mora de dicho municipio.

Y es que no había “señal” en los teléfonos celulares ni en los teléfonos convencionales, algo que pasa muy frecuentemente en este pueblo y sus alrededores.

El 4 de noviembre, a las 9:40 de la mañana, una camioneta en donde viajaban Rhonita Maria Miller, de 30 años de edad, y sus hijos Howard Jacob, de 12 años; Krystal Bellaine, de 10 años, y los gemelos Titus y Tiana, de ocho meses de edad, fue atacada a balazos por un grupo armado. Todos murieron por los disparos y por el fuego al incendiarse el vehículo (no se sabe aún si fue quemado de manera intencional).

El alcalde Vega fue informado por unos maestros de lo ocurrido y desde el Palacio Municipal alcanzó a ver el humo del incendio. Ahí empezó la zozobra por no poder comunicarse con las autoridades estatales y federales.

“Fue como entre dos y tres de la tarde que un teléfono de repente funcionó y pudimos avisar al C5”, me dijo en entrevista el martes pasado.

Una hora y 20 minutos después del primer ataque y a 16 kilómetros de distancia, una segunda y tercera camionetas también fueron balaceadas. Ahí murieron dos mujeres y dos menores: Christina Marie Langford, de 30 años de edad; Dawna Ray Langford, de 43 años; Trevor Harvey Langford, de 11 años y Rogan Jay Langford, de 2.5 años. Sobrevivieron Faith Marie Johnson, de 7 meses de edad, quien fue escondida por su madre debajo del asiento del carro; y los niños Kylie, de 14 años; Devin Blake, de 13 años; Mckenzie, de 9 años; Cody, de 8 años; Jake Ryder, de 6 años; Xander Boe, de 4 años y Brixon Oliver, de casi 9 meses, quienes se escondieron entre los matorrales y dos de ellos caminaron kilómetros para pedir ayuda.

La fiscal general de Justicia, Claudia Indira Contreras, asegura que se enteró de los hechos de Bavispe a las tres de la tarde, es decir, poco más de cinco horas después del primer ataque, y que posteriormente vivió horas de angustia por no poder comunicarse con su personal en la zona.

En tanto, David Anaya Cooley, el secretario de Seguridad Pública, supo de los hechos a partir de las publicaciones en redes sociales de Julián LeBarón a eso de las 14:18 horas, cuando ordenó a su personal comunicarse al Ayuntamiento de Bavispe para investigar. Directivos del 911 aseguran nunca haber recibido una llamada de auxilio de parte del alcalde o de algún funcionario municipal.

Anaya Cooley procedió entonces a avisar a la Guarnición Militar de Agua Prieta, autoridad más cercana a Bavispe. De eso quedó evidencia en la cronología de hechos que se hizo en "La Mañanera" del miércoles pasado, cuando se informó que el Ejército se enteró a las 14:30 horas. Y no fue sino hasta las seis de la tarde que llegaron los primeros militares a la zona… ¡ocho horas después del primer ataque!

¿Cómo es posible que en pleno 2019 aún haya municipios que se queden sin señal de teléfono? ¿Porqué las corporaciones de seguridad no tienen por lo menos algún teléfono satelital de emergencia para avisar de este tipo de sucesos? ¿Por qué si se sabe que Bavispe es una zona de conflicto en plena “guerra” entre dos organizaciones criminales no se reaccionó si durante la madrugada del lunes hubo un primer aviso en Agua Prieta de que algo andaba mal? (En dicho municipio ocurrieron varias balaceras que paralizaron la ciudad y dejaron como saldo dos personas muertas y vehículos incendiados).

¿Cómo es posible que el general Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), diga que la zona de Bavispe no la tenían referenciada como de conflicto si es de conocimiento de los propios militares que hay una disputa entre La Línea y Los Salazar por el control del territorio?



¿Fue incapacidad o complicidad?

Juan Carlos Zuñiga es periodista desde 1997 con experiencia en prensa, radio y televisión. Premio Nacional de Periodismo 2002.