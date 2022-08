Esta fue una semana soleada.

El lunes 8 de agosto de 2022, AMLO anunció su determinación de “por acuerdo de la Presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa”. Declara que “voy a enviar esta semana el acuerdo a las dependencias” a la par de anticipar una reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública. Al cierre de esta columna no hay acuerdo publicado. Los eventos subsecuentes en varios estados, disturbios, asesinatos y acciones dirigidas a causar terror entre la población, minimizadas desde la Presidencia, son evidencias adicionales del fracaso de las políticas públicas en materia de seguridad. Fracaso que es imposible seguir ocultando con vacuas expresiones de “vamos bien” y declarar “ser diferentes”. La indiferencia, apatía, rigidez y negligencia continúan costando vidas, patrimonio, salud, comprometiendo el futuro.

En el mundo de fantasía de los otros datos y en esa zona de exclusión de la realidad que se ha convertido Palacio Nacional, no hay más verdad que su verdad, no hay más ley que su palabra y no hay razón que supere la sinrazón. El reconocimiento de que en los hechos se viola la Constitución y el anuncio de por vía de acuerdo contravenir el artículo 21 constitucional en materia de mando civil de la Guardia Nacional nos ubica en una crisis constitucional donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que intervenir dejando atrás la inacción mostrada al no pronunciarse sobre un acuerdo de militarización de 2020, evitando caer en categorías sospechosas de silencio judicial.

Mientras todo esto sucede la economía, si bien muestra tenues señales de crecimiento requiere atención. El incremento de 75 puntos base para llegar a 8.50% en la tasa de referencia, encarecerá el costo financiero del Gobierno federal sobre una deuda de 14,007 billones de pesos. Se reduce aún más lo disponible para la administración pública y la posibilidad continuar invirtiendo en proyectos emblemáticos y programas clientelares sin recurrir a más deuda. En los primeros seis meses de 2022 en la ejecución del presupuesto del Gobierno federal, sus prioridades, hay un sobre ejercicio en energía (99.55%) y turismo (66.75%) así como el subejercicio en materia de salud (19.33%), educación (13.55%), seguridad pública (26.05%). Se privilegia la inversión en proyectos emblemáticos, refinería y Tren Maya, afectando desproporcionadamente a los más vulnerables y niños. Los rezagos en educación y programas de vacunación que comprometen el futuro de niños y jóvenes requieren de una acción puntual para evitar que las consecuencias de estos olvidos sean permanentes y tengamos una generación perdida.

A julio de 2002 se reportan 20,869,955 trabajadores permanentes y eventuales urbanos inscritos en el IMSS, un crecimiento de 3.94% contra el mes previo, las índices de confianza del consumidor en 41.33, y la confianza empresarial 51.18 ambas a la baja 0.86 y 0.54 respectivamente. La inflación al consumidor se sitúa en 8.16% y la inflación al productor en 10.08% anual. El dato de que 1,583,930 micro, pequeñas y medianas empresas en el País cerraron sus operaciones entre mayo de 2019 y julio de 2021, que reporta el Inegi en su estudio sobre Demografía de los Negocios, debería ser un llamado a la acción. Uno de cada tres establecimientos (32.6%) que operaban a mayo de 2019 cerró a julio de 2021, para 2022 el número es aún mayor.

En el año 67 a.c. Aulo Gabino tribuno de la plebe, ante el asedio de los piratas que acechaban el comercio romano poniendo en peligro la supervivencia del imperio, consciente de que el Senado romano no aprobaría su iniciativa, propone ante la asamblea popular otorgar poderes de imperium proconsular para enfrentar esta amenaza. El imperium, el poder supremo del Estado, le otorgaba a quien lo ostentara la facultad de ejercer poder militar, de mando y castigo sobre ciudadanos convocados a la guerra a costas del erario público, dominio sobre los territorios capturados y facultad de nombramiento de legados. Aunque en su iniciativa Aulo Gabino no hacía alusión a ninguna persona, la Ley Gabina llevaba dedicatoria, Pompeyo, mismo que fue exitoso en la encomienda incrementando así su popularidad y poder. Pompeyo es mejor recordado por su participación en el primer triunvirato junto a Marco Craso y Cayo Julio César el cual a su disolución desencadenó una guerra civil que fue el inicio del fin de la república, fin que se materializó al finalizar el segundo triunvirato, pasando el imperio romano de una república a un principado.

El Presidente anuncia “el día 16 de septiembre, el desfile militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública y los actores principales van a ser los integrantes de la Guardia Nacional. “La ruta de colisión entre el orden constitucional y el deseo del Presidente tiene fecha. El enmarcar el desfile militar con dedicatoria a la Guardia Nacional que la Constitución ubica bajo mando civil y presentar en los hechos como acto consumado la militarización, pasando del “al diablo con sus instituciones” a “al diablo con la Constitución”, debe de preocupar y ocupar no solamente a quienes ostentan un cargo público, sino a todos los mexicanos. Las lecciones de la historia son importantes. Los límites de la disciplina militar y del servicio público, en caso de que las órdenes sean contrarias a la Constitución que juraron guardar, estarán a prueba. Al resto de nosotros sólo nos queda alzar la voz, llamar a nuestros representantes en el Congreso de la Unión y como última opción el litigio estratégico.