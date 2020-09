Hora de definiciones en Sonora rumbo al 2021

El arranque del proceso electoral en Sonora comprueba que viene una contienda ruda y competida. Hasta hoy hay tres aspirantes definidos a ser los candidatos a Gobernador más un aspirante claro, o el más fuerte, que tiene el PAN.

El primer caso es el de Ernesto Gándara Camou. Es el más posicionado en el PRI aunque no está definido cómo terminará siendo el abanderado. Entre las negociaciones y estrategias que en Palacio de Gobierno hacen por un lado (para sentarlo a negociar) sumado al activismo de Pedro Ángel Contreras que está dispuesto a dar la pelea hasta el último round, “El Borrego” no puede confiarse.

Será el candidato a Gobernador, pero no sabemos si por el PRI o de alianza. Muchos están esperando una demostración más de carácter de su parte pero en su equipo afirman que no se quiere prestar a contestar ataques ni mentiras.

El que se adelantó a todos y, como él asegura en sus redes sociales y entrevistas, es Ricardo Bours quien ya “amarró” la candidatura a Gobernador de Movimiento Ciudadano con Dante Delgado, dirigente nacional de ese partido.

En el camino dejó a María Dolores del Río de quien esperábamos diera pelea por dicha posición. El ex alcalde priista de Cajeme se separa de la alianza que se intentó formar desde el año pasado. Hizo un señalamiento muy fuerte contra Ernesto Gándara a quien lo acusó de no tener palabra debido a que él lo apoyó en anteriores ocasiones en sus aspiraciones y, ahora, Gándara se le sumaría y no cumplió.

En el equipo de “El Borrego” afirman que jamás se hizo un compromiso como lo señala el boursista y no se vale que alimente y diga mentiras. Y eso que aún no empiezan las elecciones.

En la esquina del PAN ya deben definir si apoyarán a su aspirante más posicionado, Antonio Astiazarán. Son el frente más dividido y débil por la falta de definición, estrategia y el pasado reciente que los persigue. Pero estar con una campaña intensa en redes sociales a favor de Kiko Munro, alcalde de Puerto Peñasco, hijo del dirigente estatal Ernesto Munro, confunde, debilita y dispersa la marca. Quien sabe cómo les vaya si el hijo del presidente estatal de un partido es el candidato. Se vería como imposición.

También el coqueteo de una parte, o la mitad, del panismo con Ernesto Gándara manda otro mensaje. Es hora que defina el PAN qué hará. Su carta fuerte es Antonio Astiazarán. Por el lado de Morena el aspirante más fuerte, su líder, es Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Federal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado claro que es su candidato. Se desvive cada vez que puede en elogios a su desempeño como pocas veces habíamos visto de un mandatario nacional a un funcionario federal. La última gira presidencial a Cajeme se comprobó el apoyo público. En un tema de seguridad en Sonora, en donde no están bien los números, AMLO contestó por Alfonso. Lo protegió de no hablar de un tema negativo en su propia tierra. Y a Morena le urge que venga Durazo a poner orden.

Entre negociaciones extrañas con el poder fáctico en Sonora, decisiones accidentadas y la mayoría de los municipios con malos resultados, con excepción de Hermosillo, urge definir qué tipo de candidatura a la gubernatura ejercerá Durazo: La de pactos con el priismo, la de orden y disciplina (que hasta hoy no se ha visto en Morena), la de una propuesta verdadera de Gobierno que no dependa del todo de lo nacional y muchas cosas más. No está claro.

La que también manda mensajes encontrados es Ana Gabriela Guevara. Sus voceros nacionales del partido afirman que viene de candidata a Gobernadora por el PT. No sabemos.

Y el que no deja de trabajar y decidirá de acuerdo a las circunstancias si se lanza como candidato a Gobernador es el empresario Servando Carvajal. Todo esto configura una elección incierta. De negociaciones al inicio, durante y al terminar la elección. De rudeza necesaria para ganar.

Los que se sientan ya ganadores de una elección de incertidumbre es un error. Es comenzar con una confianza que se puede caer en un instante. Habrá desgaste del Gobierno de AMLO, rendición de cuentas del Gobierno de Claudia Pavlovich, ciudadanía agotada emocional y económicamente. El fantasma del abstencionismo hará su presencia. Pero es hora de definiciones. Entre más se tarden para decidir quién será el candidato o candidata, cómo será y qué darán, más se dispersará el voto y se confundirá a ciudadanos.