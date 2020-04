Histeria en Palacio

Malo el cuento cuando lo más significativo de un “Informe” Presidencial ocurre en redes sociales. Toda la parafernalia, el patio central de Palacio Nacional atiborrado de silencio. Un escenario al que no está acostumbrado, a él le gustan los aplausos, las porras de la tribuna. Se notaba inseguro, fuera de forma, como beisbolista sin pretemporada. Durante 58 minutos hizo un compendio de sus últimos 18 años, pero sin la enjundia que le caracteriza. De repente se fue y todos esperando el gran momento, el anuncio de la jornada. Nada de nada. Anticlimático, le dicen muchos. Vacío, diría yo.

Y en redes se armó la rebambaramba. Beatriz Gutiérrez Muller, la consorte del señor que dio el “Informe”, tuvo la mala ocurrencia de perder los estribos y responder al periodista Alejandro Hope, quien tuiteó: “Sin invitados, ¿cuál es el sentido de dar un discurso en el patio de Palacio Nacional? ¿Por qué no hacerlo en su despacho?” La señora se enojó y desde su cuenta le dijo: “Cuando usted se postule, y triunfe, lo puede hacer desde su oficina”. Eso no fue todo, una tuitera llamada Araceli, escribió que AMLO era un peligro para México y no lo van a creer, pero recibió respuesta desde la cuenta oficial de la Fiscalía General de la República: “El peligro para México son personas como tú, sin un gramo de inteligencia”. Obvio vino el intento de hacerla “fake”, hasta que la misma FGR volvió a tuitear: “La FGR desaprueba en forma absoluta el mensaje de Twitter cuya responsabilidad es de quien lo envió, razón por la cual se ha solicitado de inmediato al Órgano Interno de Control (OIC) el procedimiento correspondiente”.

Este, eeeeeh, el mensaje fue enviado desde la cuenta oficial de la Fiscalía, entonces la responsabilidad es del fiscal o su director de comunicación. Period, dijo el gringo.

El problema no era menor, porque el Presidente era atacado en medios y redes porque habló mucho y no dijo nada. Vaya, hasta el peso empezó a sufrir una embestida del dólar. Es lamentable, porque refleja que vamos peor. No hay rumbo, no hay ideas claras, pero ahora agregamos la histeria colectiva en el equipo que rodea al Presidente.

Eso no es bueno. Nada bueno para México.

El anillo 4T

Esto del coronavirus tiene los ánimos muy desbalancerados en todo el País. Ya había desconfianza por las medidas tomadas a nivel federal y el Presidente nos vino a decir que esta catástrofe le cae “como anillo al dedo” a su proyecto de la 4T.

Difícil entender esta declaración cuando hay familias destrozadas porque la muerte las visitó. La noticia “buena” es que los 32 estados se han adelantado y llevan su propio ritmo. Hay cosas por hacer, pero se está trabajando en la ruta correcta.

Claudia Pavlovich, se colocó en el “top 5” a nivel nacional entre los gobernantes que mejor han reaccionado ante la pandemia. No es raro porque Claudia tiene el “feeling” perfecto para estas situaciones.

Y hay que reconocer la manera en que los políticos han cerrado filas con ella. Célida López ha sido una excelente aliada urgiendo a la gente a quedarse en casa, lo mismo el alcalde de Cajeme. Los panistas Gildardo Real y Alejandra López Noriega han estado en plan propositivo. El dirigente estatal del PRI, Ernesto “Pato” de Lucas, también destaca con sus propuestas puntuales y efectivas, es el partido que más oficio ha demostrado en esta crisis.

Falta camino por recorrer, el Consejo Estatal de Salud ha realizado un trabajo incansable y ahora les toca decidir qué hacer ante la amenaza que representa la muy posible llegada de “paisanos”, porque no llegarían a encerrarse.

Manuel Puebla, de Desarrollo Social, trae una logística para llevar ayuda y despensas a las familias más desprotegidas. Es complicado porque se trata de un evento excepcional. El Gobierno debe cuidar el presente y pensar en los problemas que llegarán a futuro. El de Sonora va muy bien hasta ahora.

Como ciudadanos debemos tomar conciencia. Esto no es un juego, el coronavirus ataca con fuerza, se siente de la fregada y puede causar la muerte. Colaborar sin salir de casa es lo menos que podemos hacer. Ya ha cobrado 125 vidas en el País y hay 2 mil 439 casos confirmados… más los que no conocemos porque no hay pruebas suficientes, pero eso es otra historia.