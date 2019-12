Hay más de un róster de los fuera de serie

Coral Gables, Florida.

(VIP WIRE).

Ransay Zapata, de Puerto Ordaz, pregunta: “¿Cuál ha sido el shortstop con menos errores en Grandes Ligas?

Amigo Chanchay: Cal Ripken, 225 en 17 temporadas.

Lázaro González, de Miami, pregunta: “¿Cuál es el récord de más jugadas de por vida en Grandes Ligas por un shortstop, y qué opina de Rey Ordóñez?”

Amigo Laz: Ozzie Smith en la Liga Nacional, 12 mil 624; Luis Aparicio en la Americana, 12 mil 564… Vi toda la carrera de Ordóñez con los Mets, juego por juego, porque cubría a ese equipo. Fue extraordinario. Un espectáculo aparte del juego. Mira lo que dijeron a través de ESPN: “Rey Ordóñez is one of the most creative defenders of his generation, making plays in ways that never have been seen before”. (En su generación es uno de los más creativos en la defensiva, haciendo jugadas que jamás habían sido vistas).

Leopoldo Echezuría, de Magdalena de Kino, pregunta: “Es posible que ya lo haya publicado alguna vez, pero le suplico me informe ¿cuál es su róster, de todos los tiempos?”

Amigo Leo: C. Johnny Bench, 1B. Lou Gehrig, 2B. Roberto Alomar, 3B. Brooks Robinson, SS. Honus Wagner, LF. Willie Mays, CF. Joe DiMaggio, RF. Roberto Clemente. Lanzadores, Cy Young, Warren Spahn, Sandy Koufax, Walter Johnson, Grover Cleveland Alenxander, Christy Mathewson, Mariano Rivera, Trevor Hoffman, Lee Smith, John Franco, Dennis Eckersley... Bueno, además de mover a Mays del centro a la izquierda del outfield, me pregunto, ¿y dónde pongo a Babe Ruth, Pete Rose, Ty Cobb, Hank Aaron, Alex Rodríguez, Nap Lajoie, Rogers Hornsby, Luis Aparicio, Derek Jeter, Adrian (Cap) Anson, Barry Bonds y algunos más? ¡Evidentemente, ha habido más de un róster de los fuera de serie!

José Elías Díaz, de Caracas, analiza: “Con Venezuela fuera de Major League Baseball, Puerto Rico con un beisbol profesional moribundo, Cuba, Panamá y Nicaragua sin beisbol profesional, y Colombia sin la calidad necesaria, me imagino que la Serie del Caribe será sólo entre México y Dominicana, ¿o no?”

Amigo Chelías: Sería sensacional. La Serie final del Caribe y el Pacífico, el choque de dos poderosas Ligas. Se vería muy buen beisbol, se llenarían los estadios y habría alta sintonía de la televisión. Podrían jugar hasta nueve juegos, tres aquí, cuatro allá, y dos de regreso.

