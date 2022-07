Hay fiesta en Morena

Este fin de semana se desarrollan las asambleas distritales de Morena y aquí en Sonora será el primer proceso que este partido vive siendo Gobierno.

Los operadores de la 4T se reportan a marchas forzadas y en redes sociales se puede uno encontrar con rostros, nombres y apellidos de mujeres y hombres que pretenden un cargo en la estructura del ahora poderoso partido oficial.

En algunas ocasiones lo he comentado y tampoco falta ser adivinos para entender que al Movimiento de Regeneración Nacional le falta evolucionar, mejorar sus estatutos, dinamizar su vida interna y sobre todo dar vida propia a las dirigencias locales y estatales, que hoy permanecen atadas de manos para decisiones tan básicas como el uso de recursos.

Es además la primera que le toca al gobernador Durazo, que fue uno de los fundadores del partido, sin ignorar desde luego a figuras como Javier Lamarque o Jorge Taddei Bringas.

Lo dicho: Morena necesita crecer en lo interno así como lo ha hecho electoralmente, porque una cosa es que estén ganando elecciones y otra muy distinta es que tenga las herramientas para autogobernarse y resolver sus asuntos internos sin necesidad de gritos y sombrerazos.

Ya vimos hace años cómo al PRD se lo comieron sus propias pugnas de grupos y corrientes.

No es pronóstico de nada, pero podría servir de ejemplo.

NO SE ASUSTEN

En la semana que termina se concretó el anuncio de una fuerte inversión de Grupo México en Sonora, del orden de los mil 845 millones de dólares, que van desde el crecimiento y diversificación de las actividades de esta empresa en territorio sonorense, hasta el mejoramiento de las comunidades aledañas a las zonas donde la empresa tiene operaciones.

Contempla también acciones de fomento cultural, deportivo, de salud, de remediación y protección del medio ambiente.

Y contra lo que algunos desearían o pensarían, dicho anuncio es respaldado y muy bien recibido por el gobernador Alfonso Durazo, porque además eso generará 11 mil empleos directos e indirectos al paso de los años en que se aterrizará la inversión.

Esto es muy relevante y marca un antes y después en la relación del Gobierno de Sonora con una empresa que aporta al PIB estatal casi el triple de lo que aportan juntas la agricultura y la ganadería.

Sonora tiene vocación minera, así está documentado durante siglos, cuando fueron precisamente los exploradores mineros quienes fueron descubriendo y fundando las regiones y municipios de nuestro Estado.

Es más, está en el escudo sonorense.

No se puede negar lo que está a la vista de todos y menos cuando genera riqueza en empleos y proveedurías que durante décadas se han quedado aquí.

Menos ahora cuando por fin se consigue que la empresa cambie su domicilio fiscal al Estado, dejando en el futuro al Gobierno aportaciones de 150 y hasta 200 millones de pesos en impuestos.

Esa fue en su momento una promesa de campaña del hoy Gobernador, que ahora ha materializado más con diálogo que con otra cosa.

Al final para eso es la política también y eventualmente aplica a la relación de los gobiernos con las empresas, como es el caso que nos ocupa.

Es cosa de encontrar los equilibrios, de lo contrario no habríamos visto tratándose en los términos que todos vimos al mandatario sonorense y al vicepresidente ejecutivo de GM, Xavier García de Quevedo.

No es gratis, no es de la noche a la mañana y no es nada que deba esconderse.

Sergio Valle, titular del noticiero nocturno de Televisa Hermosillo.