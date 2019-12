Hay de pistas a pistas

Deje usted las pistas de hielo que se han puesto de moda en Hermosillo, sino el circo de tres pistas en que ha empezado a convertirse la lucha por la gubernatura del Estado en todos los partidos políticos.

Los únicos que parecen estar avanzando, aunque por razones muy distintas, parecieran ser la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas y el ex alcalde y ex senador, Ernesto Gándara Camou.

Ana Guevara parece que se toma su tiempo, ella con altos niveles de conocimiento por su carrera deportiva no ha operado a fondo su aspiración en Sonora, aunque ya por lo menos ha tenido una reunión con algunas de las grandes chequeras de Sonora que le organizó un empresario en el club de golf Los Lagos hace ya unos meses.

Alfonso Durazo sigue entrampado en la compleja estrategia contra la inseguridad que le ha encomendado el presidente López Obrador. Ese es un asunto que definitivamente va a tardar.

Veo algunas señales, para mí claras, de que algunas corrientes al interior del Partido Acción Nacional pudieran terminarle complicando la candidatura a Antonio Astiazarán, más por grillas que por capacidad, porque ha demostrado que la tiene y de sobra.

Kiko Munro, el alcalde de Puerto Peñasco, no se ha destapado, pero es claro que desea la candidatura del PAN, aunque la presencia de su padre en la dirigencia estatal pudiera hacerle mucho ruido del malo en una eventual competencia interna.

De todos modos está trabajando esa posibilidad con una buena estrategia que le permite recorrer el Estado.

Miguel Pompa, el secretario de Gobierno, sigue gozando de la absoluta confianza de su jefa, Claudia Pavlovich Arellano, que no deja de encargarle los asuntos más delicados que pasan por su escritorio... los que sean, todos.

Aunque no sé si con el desgaste natural que su puesto implica, termine por lanzarse como ya hemos visto que lo quiere hacer.

María Dolores del Río va sola en Movimiento Ciudadano, no parece tener prisa y mide los tiempo, porque tampoco va a desgastarse política y económicamente antes de tiempo.

Célida López Cárdenas avanza y opera cuanto puede para resolver los problemas de Hermosillo que ya le generan reclamos de la gente, sobre todo el deteriorado estado de las calles de la capital.

Lo sabe, lo acepta y lo enfrenta, por eso desde mi punto de vista sigue avanzando en esa posibilidad.

Hay en redes duros golpes contra su Gobierno, señal de que avanza.

Ricardo Bours es un hombre de cálculos, de costo-beneficio, en alguna ocasión se lo comenté en este mismo espacio.

Creo que sigue midiendo tiempos, alcances y estrategias, aunque no deja de trabajar su eventual candidatura independiente.

El activismo político del empresario cajemense es evidente y va por la libre porque está en condiciones de hacerlo.

Ernesto Gándara, aún en el PRI, simplemente también va por la libre, ya se aparece en el Sur, luego en el Norte, en la sierra, en la Costa y en donde se dejen.

Tiene desde luego la gran ventaja de haber recorrido ya el Estado varias veces, primero como precandidato en 2009 y luego como candidato a senador (en modo precandidato) en el 2015.

¿Me faltaron más aspirantes?

Se aceptan reclamos, pero en buen tono, no se me pongan pesados.

GRAN DETALLE DE AMLO

Un detallazo sin duda el que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador para el Municipio de Huatabampo, que esta semana cumple 145 años de su fundación.

El Presidente compartió un mensaje en sus redes sociales felicitando al Municipio y a todos su habitantes, cosa que desde luego dio muchísimo gusto a quienes viven o son originarios de este histórico Municipio sonorense.

No lo sé, porque no le he preguntado, pero supongo que algo tuvo que ver en esto Octavio Almada, miembro del primer círculo de ayudantía del Presidente, personalmente cercano a él y desde luego orgulloso huatabampense.

Bien ahí, un gran detalle que la gente le ha valorado.