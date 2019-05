Hampa, traidores y revolucionarios...

¡Vaya semana que nos regaló la política nacional y local! Dos renuncias de primer nivel en el gabinete legal y ampliado a nivel federal, un PRI Sonora que quiere ser menos institucional y más revolucionario (¿será?), exigiendo que acabe el dinero del Gobierno a los partidos, y la revelación desde Presidencia (con nombres y montos) de la ahora famosa #HampaDelPeriodismo, que desató pasiones en los medios y redes sociales. Para cerrar “como los grandes”, el presidente López Obrador nos dio la “exclusiva” de que México se fundó hace 10 mil años… pobrecitos los del INAH, que ubicaban el inicio de México-Tenochtitlan en 1325 (hace 694 años). De lo que viene uno a enterarse gracias a la 4T.

1.- La Caja de Pandora la abrió Germán Martínez Cázares, el ahora ex director del IMSS, que reveló el poder inmenso de don Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, y su oficial mayor. En una extensa y puntual carta, Germán le dijo las verdades al Presidente, renunció porque no quería “ser florero de nadie” y de paso dejó claro que a él no lo acusarían penalmente cuando haya muertos por el desabasto de medicinas o la mala atención. Creo que fue una acción puntual y muy responsable, que le debe servir mucho a López Obrador. Desnudó públicamente lo que ahora llaman “austericidio” (el suicidio por austeridad). Lo raro es que un grupo de senadores, entre ellos el sonorense, Arturo Bours, se rasgaron las vestiduras ante “la traición” de Germán y no lo querían de regreso al Senado (donde tiene un escaño plurinominal). Yo le preguntaría a esos senadores: ¿Es traidor el que habla con la verdad y decide no ser cómplice de actos que dañan al pueblo?, ¿o son traidores a la Patria esos “legisladores” que no dudan en aprobar todo lo que manda el Ejecutivo, sin el más mínimo análisis? Me inclino por los segundos.

2.- La ahora ex secretaria de Semarnat, Josefa González Blanco, iba retrasada a tomar un avión de Aeroméxico, así que se le hizo fácil llamar a un amigo que es alto ejecutivo de la aerolínea para que retrasara por 38 minutos el despegue. Hubo quejas de inmediato (y eso que no se dijo nada de cómo le hizo para pasar “en friega” por los filtros de seguridad), volvieron a encenderse las redes sociales y la señora tuvo que renunciar. Buen mensaje del Presidente al aceptar la renuncia porque es un golpe directo a la prepotencia. Ahora, hay que esperar qué le dice a Javier Jiménez Espriú, el secretario de Comunicaciones, porque como que no suena bien que una llamada de alguien “influyente” pueda detener la salida de vuelos.

3.- Acá en Sonora, el PRI, que dirige Ernesto “Pato” de Lucas, tuvo un gran evento, donde se lanzó contra el financiamiento del Gobierno a los partidos políticos, porque ya es hora que “se rasquen con sus uñas”. También se fue contra la corrupción de los funcionarios de Gobierno y que desde el PRI va a señalarlos, además de exigir el cierre de las casetas de cobro en la Cuatro Carriles. Hasta ahí íbamos bien porque se notaba que iba a ser “menos institucional y más revolucionario”, tanto que uno que otro funcionario estatal “se puso el saco”. En esas estábamos cuando De Lucas decidió hacer “una pausa de dos minutos” para que entrara y se sentara la Gobernadora. ¿En qué quedamos?, si van a ser menos institucionales, la Gobernadora debe ser una militante más, ya no “la priista número uno del Estado”. El dirigente lo justificó diciendo que ella iba a tomar la protesta al consejo. Ok, pues.

4.- Presidencia “filtró” una lista con medios y periodistas que recibieron pagos millonarios en la pasada administración, con lo que nació el #HampaDelPeriodismo. López Dóriga, con más de 240 millones de pesos, fue el más afectado. Las cifras no tienen sentido, en su gran mayoría. Lo que está mal es que no se especifiquen los motivos de esos pagos y si fueron recibidos para que los periodistas y sus empresas golpearan a rivales políticos. Presidencia hace mal en lanzar los datos así nada más y los periodistas deberían tener el valor de hablar del tema de frente y explicar (en caso que haya explicación) los detalles de esos tratos. Suponemos que de ahora en adelante van a dar a conocer los detalles de todos los gastos… con y sin licitación de por medio.