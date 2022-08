La política “tradicional” no puede continuar, ocho de cada 10 ciudadanos no confía en los políticos. No obstante que de acuerdo a la OCDE el 58% los jóvenes confían en el Gobierno, los jóvenes de entre 18 y 29 años, que son el 29% del padrón de electores, son quienes menos participan en los procesos electorales de acuerdo al INE, la abstención es la que se lleva más votos.

El discurso público oficialista evoca a Diógenes de Sínope, el Cínico, al hacer un llamado a la vida sencilla despojada de toda ambición. El filósofo del siglo III a.J.C. creía que la felicidad se alcanzaba mediante la satisfacción de las necesidades naturales, llevaba una vida ascética basada en autosuficiencia y tener las menores necesidades, siempre iba descalzo, vestía con una túnica y vivía en un tonel. El llamado desde el púlpito del poder a la sencillez, por parte de quienes viven en palacios, fraccionamientos exclusivos, amurallados y protegidos es impúdico.

Las grietas que cada día se hacen más pronunciadas entre las promesas de campaña y lo alcanzado son evidentes.

En materia de crecimiento económico ya se anticipa un sexenio perdido, aquella promesa de crecer al 5% por año imposible de cumplir ante una pandemia, entorno internacional y desatinos en la conducción por parte del Gobierno federal. Al final de esta administración, México no habrá crecido. La Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre de 2022 refleja un crecimiento de 1%, a junio de 2022 el Crédito de la Banca Comercial al Sector Privado muestra un crecimiento real de 2.88%, la Tasa de Desocupación fue de 3.35% y la Balanza Comercial registró un déficit de 3,957.2 mdd que contrasta con el superávit de 709.9 mdd observado en el mismo mes de 2021. La estimación de Requerimientos Financieros del Sector Público para 2022 es de 3.8% del PIB y para 2023 es de 3.7% del PIB, más deuda pública, deuda que de diciembre de 2018 a junio de 2022 ha incrementado en 27.12%.

En materia de seguridad el fracaso de la estrategia es evidente, si bien se dice que se cumple la promesa de sostener una reunión de gabinete de seguridad todos los días, la inseguridad e impunidad prevalecen. La promesa de una Guardia Nacional con mando civil, en la práctica olvidada en franco desacato a la Ley de Seguridad que este mismo Gobierno impulsó. La intención de modificar la Constitución en esta materia no solamente representa un repudio a la promesa de un candidato y Presidente electo, representa una regresión en el avance democrático. En palabras de López Obrador: “Y desde México para el mundo, sostenemos: Democracia sí, militarismo no.”

Es insostenible y vergonzoso que la economía numero 16 del mundo tenga de acuerdo a Coneval 55.7 millones de personas en pobreza, 40.3% de la población en pobreza laboral y más de 35.7 millones de personas sin acceso a los servicios de salud. La política de transferencias directas a población vulnerable debe de continuar, adecuándola con un enfoque de desarrollo dejando atrás el esquema clientelar actual.

En materia de combate a la corrupción, bandera de este Gobierno, fuente de su legitimidad y en discurso de “ahorros” los cuales destinarían a ayudar a los más desprotegidos en caso de existir, en la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción, México mantuvo una calificación de 31 puntos, la misma que en 2020, México se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional, compartiendo la misma calificación que Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea. Los países mejor evaluados son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. El recuerdo de Juárez que pervive en Palacio Nacional, resume el actuar en materia de combate a la corrupción: “A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la ley a secas”.

La regresión en federalismo es preocupante y alarmante. Como ejemplo, se han firmado convenios para entregar los servicios de salud a la Federación. Sonora en 2021 donó, sin contraprestación alguna, el Hospital General de Cananea al IMSS-Bienestar, en mayo de 2022 se firmó un convenio que entregaría el resto de los hospitales, más allá de la pérdida de patrimonio del Gobierno del Estado que es un tema importante, al abdicar ante un deseo centralista se pone en riesgo la salud de los sonorenses. A junio de 2022 el subejercicio del Gobierno federal en materia de salud fue de 16,045.6 mdp, el 6.4% de lo presupuestado.

La narrativa de transformación está agotada. Es evidente la intención de que todo cambie, para que todo siga igual. Proponen desde un movimiento reformador cambiar el rumbo de la historia, ambicioso objetivo de parte de quienes no son capaces de organizar una elección interna.

Estamos ante una triste transformación en la que nadie sabe qué hacer, a dónde van y mucho menos qué esperan lograr. De continuar en este camino López Obrador pasará a la historia como el Eróstrato Mexicano. Cuando se prenda la luz, deje de fluir el licor y se apague la música, en esa resaca después del bacanal sexenal, seguiremos en nuestra realidad como país y nuestro destino común como mexicanos. De nuestra parte nos corresponde no confrontarnos ni asumir como propios los conflictos de una clase política agotada en su lucha por el poder y control del presupuesto.

Finalmente en la colaboración de hace dos semanas “Nudos” incorrectamente incluí que Felipe II de Aragón fue el padre de Carlos I, era el abuelo. Una disculpa a mi lector.