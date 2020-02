La nueva frase distractora del Presidente surgió este fin de semana. Las ideas empiezan a ser escasas y llegó el reciclaje. El “fuchi guácala” ahora se convirtió en “Fuchi-Caca”. Los mexicanos deberíamos decirle “Fuchi-Weba” a sus frasesitas de primaria y exigirle resultados concretos.

No es posible que esta semana haya dicho que no estaba enterado de la famosa boda de la hija del "Chapo" Guzmán, cuando hace menos de un año decía que “el Presidente estaba enterado de todo”. En aquella ocasión le cuestionaban si Peña Nieto sabía de la supuesta corrupción de Rosario Robles.

El 17 de octubre del año pasado se vivió aquel momento ridículo cuando tuvieron que soltar al hijo del mismo "Chapo". Un “operativo” bastante malo y en aquella ocasión supimos que los militares entraron a una casa de Culiacán sin orden de aprehensión ni de cateo. Que no había llegado y otras cosas que ocasionaron un ridículo internacional.

Pasaron días, semanas, meses. La semana pasada vinimos a enterarnos, por boca de Alfonso Durazo Montaño, el mero mero de la Seguridad Pública, que dicha orden de aprehensión nunca ha existido de parte de la justicia mexicana. Supongo que eso lo tuvo que declarar para justificar que se hayan hecho “gansos” (versión actualizada de los patos) con la famosa boda de Culiacán, de la cual parecíamos saber todos los mexicanos menos el Gobierno federal.

Lo más lamentable es que el País sigue aterrado con la inseguridad y todas las “autoridades responsables” siguen en sus puestos. Queda claro que en la 4T los compromisos personales van por encima de la efectividad y capacidad para el puesto. Por menos de eso, Durazo y Luis Cresencio Sandoval deberían haber sido despedidos.

Pero todo eso no importa, porque le apuestan a arreglarlo con frases folclóricas, recicladas. Por eso insisto, es hora de decir “Fuchi-Weba” y que se ponga a trabajar en serio.

La rifa

El otro gran distractor es el famoso avión y deberíamos exigirle a los legisladores sonorenses (jajajaja), es decir a Wendy, Lorenia, Hildelisa, Bernal, Lamarque, Baldenebro y el de Guaymas (como quiera que se llame) que hagan algo como representantes que, se supone, son del pueblo. ¿Su lealtad es hacia quien (equivocadamente) los eligió o de plano #EsUnHonorEstarConObrador?

Ahora resulta que rifarán un avión pero el premio no es un avión y para ello hay bastantes inconsistencias.

1.- Si insiste en que va a rifar el #Avión Presidencial, el premio no puede ser de 2 mil millones de pesos, sino de 2 mil 375 millones (redondéenlo en 2 mil 380) Si los supuestos “legisladores sonorenses” (que no han hecho nada por Sonora, by the way) tuvieran un ábaco sabrían que el avión no puede ser vendido en menos de 125 millones de dólares y, si tomamos el dólar a 19 pesos, entonces el precio en “Mexican currency” sería de 2 mil 375 millones. Primera “chamaqueada” del señor que vive en Palacio Nacional.

2.- Dice que emitirán 6 millones de cachitos a 500 pesos cada uno, lo cual da un total de 3 mil millones de pesos brutos. Así que explicó que dará 100 premios de 20 millones cada uno para entregar 2 mil millones y quedarían mil millones para invertirlos en el sector salud. Eso es una vil mentira porque solamente en comisiones a los vendedores (10%) ya perderá 300 millones. A eso súmenle los gastos de operación, ¿acaso creen que la impresión y traslado de cachitos se los regalan a la Lotería Nacional? Ya la “utilidad” real anda rozando los 600 millones de pesos. Pregunta seria a los diputados no serios: ¿Cómo para qué alcanzan 600 millones (que deberían ser solamente 220 si se entregara el valor real mínimo del tal avión) cuando el presupuesto que ellos destinaron a Salud en este 2020 fue de 634 MIL 388 MILLONES de pesos? La “utilidad” de la mentada rifa no llega ni al 0.1% del total presupuestado.

Va a ser interesante que los “legisladores” sonorenses fijen su postura en este tema. Y de paso que le pregunten al Presidente hasta cuándo va a voltear a ver a Sonora con su reparto de recursos fuera de presupuesto. Es el momento de que, como ciudadanos, llamemos a cuentas a los “representantes populares”. Que vean por Sonora, que sean congruentes. Y si no responden, que no lo harán, por lo menos que reciban la nueva frase de su jefe: Fuchi-caca.