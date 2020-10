Una estremecedora encíclica social. Hace siete días el Papa Francisco firmó, sobre la tumba de San Francisco, en Asís, su más reciente encíclica: Fratelli tutti (italiano), fratres omnes (latín): Hermanos todos.

Aprovechemos la ocasión para mostrar y reflexionar aquí algunos fragmentos del primer capítulo (“Las sombras de un mundo cerrado”) que nos permiten identificar motivos del mensaje total.

Aclaro que no pretendo ni de lejos interpretar con precisión cada fragmento; simplemente comentarlo. Los iré anotando entre comillas y en el orden que aparecen en el texto. Veamos.

“Abrirse al mundo -dice Francisco- es una expresión que hoy ha sido cooptada por la economía y las finanzas” como si otras formas de mostrarse unos a otros entre sí no significaran una oportunidad de igual o aún mayor y mejor apertura entre las personas y los pueblos.

“¿Qué significan hoy algunas expresiones como democracia, libertad, justicia, unidad? Han sido manoseadas y desfiguradas para utilizarlas como instrumento de dominación, como títulos vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier acción”. Creo que nadie desconocerá que esos valores sociales con gran frecuencia sirven de rótulo para justificar la imposición de ciertas formas de pensamiento e ideologías a fin de moldear el criterio de la gente para apropiárselo ventajosamente por quienes tienen el poder.

“Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar”. Bien vemos cómo algunos líderes, como si sus ciudadanos fueran gallos de pelea, los animan a enfrentarse unos contra otros por su raza, su origen, su condición, sus opciones, sus ideas, etcétera, como estrategia para fines aviesos.

Y renglones adelante se lee “En este juego mezquino de descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación” cuyos resultados conducen a la cerrazón y alejamiento recíprocos de lo cual nada bueno se espera.

Sobre la cultura del descarte anota “No se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas, si ´todavía no son útiles´ -como los no nacidos-, o si ´ya no sirven´ -como los ancianos-”.

Y añade: “La falta de hijos, que provoca un envejecimiento de las poblaciones, junto con el abandono de los ancianos a una dolorosa soledad, es un modo sutil de expresar que todo termina con nosotros, que solo cuentan nuestros intereses individuales”, anotación que no requiere de especulaciones.

“Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza pero con inequidad, y así lo que ocurre es que nacen nuevas pobrezas”. Podría uno decir que mejorar y no simplemente crecer es el objetivo central.

“Cultura del enfrentamiento, no; cultura del encuentro, sí” reforzando algo ya expuesto renglones arriba.

“Tanto desde algunos regímenes políticos populistas como desde planteamientos económicos liberales, se sostiene que hay que evitar a toda costa la llegada de personas migrantes”… ”Se difunde así una mentalidad xenófoba, de gente cerrada y replegada en sí misma”: ¿Aranceles vs. Personas?

El juez revolucionario

Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794) fue un excepcional químico que, nada menos, descubrió el oxígeno e hizo muchísimas más aportaciones a la ciencia. Murió en la guillotina a manos de los revolucionarios franceses.

Cuando, para defenderse, dijo ante el juez “yo son un científico” el juez le respondió: “La República no necesita científicos”. Quizás muchos científicos en México creen escuchar hoy al mismo juez. ***

