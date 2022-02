Frases no célebres

“No por mucho madrugar amanece más temprano”. Fue la frase que utilizó Javier, joven y exitoso ejecutivo, cuando llegó 6 minutos tarde a la junta comercial programada a las 8:00 a.m., donde participé como consultor externo. Dijo la frase con un aire de sabiduría sustentado por sus recientes éxitos en ventas y el aval de haber usado una frase que, por ser popular, se debería considerar incuestionable. Sus llegadas tarde y su falta de intensidad comercial ya eran de preocupación.

Al presenciar esto, muchos pensamientos cruzaron por mi mente, ninguno positivo. “Sin duda es un vendedor con gran potencial, pero con esa actitud no va a lograr desarrollarlo. No será exitoso, he visto muchos casos similares en mi vida” -reflexioné.

También pensé que la frase era peligrosa en mentes que buscan la ley del mínimo esfuerzo. Parece darle permiso a la gente talentosa a no echarle ganas. Si eres talentoso, la intensidad hará que se multiplique el valor que le das al mercado, a tus clientes, a tu comunidad o tus seres queridos. “Crea fama y échate a dormir”, es otra frase que atenta contra el potencial. El vendedor que con el tiempo se vuelve experto, tiende a bajar la intensidad condenándose a la mediocridad.

A partir de aquí empecé a repasar algunas frases que podrían destruir el potencial de las personas. Aquí algunos ejemplos:

“Árbol que crece torcido, jamás su rama endereza”. Qué tristeza que alguien se condene a sí mismo a la mediocridad por negarse a trabajar en corregir algún mal hábito, vicio o debilidad. Hay estudios que demuestran la neuroplasticidad (cómo a través de tu sistema de creencias puedes moldear tu cerebro), así que conformarse no debería ser la única respuesta.

Entrando en este campo, la neurogenésis (capacidad de desarrollar nuevas neuronas) es muy posible llevando una vida activa y alimentación saludable. Sabiendo esto, la frase: “El que nace pa' maceta no pasa del corredor” también suena derrotista. Si un vendedor no ha sido exitoso, ¿No podrá aprender lo necesario y comprometerse con su intensidad comercial para serlo? Miles de potenciales empresarios con el conocimiento y contactos suficientes para triunfar, nunca lo intentarán porque se consideran a sí mismos “macetas”.

“Ladrón que roba a ladrón tiene mil años de perdón”. ¿En serio? Si escalamos este criterio, entonces todos nos robamos a todos y vivimos mil años perdonados por quien sabe quien. Bonito lugar para vivir y para hacer negocios. “Taparle el ojo al macho” es parte de este grupo.

“El que es buen gallo en cualquier gallinero canta”. Jim Collins en su libro “How mighty fall”, nos dice que la primer fase para que las grandes empresas caigan es la arrogancia. Es cuando, por ser quienes son, piensan que pueden entrar a cualquier mercado o negocio sin enfoque estratégico. “El que nace pa’ tamal del cielo le caen las hojas”, es otro ejemplo.

“A qué le tiras cuando sueñas, mexicano”. Las estadísticas indican que los mexicanos somos de los que más horas trabajan en el mundo. Si esa energía la dedicáramos más a perseguir nuestros sueños que nuestra supervivencia, seríamos potencia mundial. “Guajolote que se sale del corral, termina en el caldo” es otra espantosa frase. Mexicano: ¡Sueña! y sueña en grande; pero nunca pienses que no por mucho madrugar, amanece más temprano.

Regresando a Javier, al final de la junta platiqué con él para hacerle ver todo lo que tiene por perder si no cambia su actitud. Él entendió y aceptó el mensaje comprometiéndose a “echarle ganas” para mejorar. Para cerrar el tema le dije: Ya que eres bueno con las frases, confío que sí le echarás las ganas suficientes para lograrlo, porque recuerda: “Desde que se inventaron las excusas se acabaron los p…retextos”.

