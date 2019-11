Evolución minera positiva en Sonora

La minería en Sonora data de al menos 400 años. En un trabajo de Virgilio López y César Quijada se documenta cómo esta actividad ha sido uno de los soportes fundamentales de la vida del sonorense. “La explotación minera fue uno de los principales alicientes de la colonización española en el Norte de la Nueva España. Además del auge de la minería en Sonora durante el Porfiriato y la segunda mitad del siglo XX que propiciaron el desarrollo regional de centros mineros antiguos y nuevos”, dice la presentación de su obra “Sonora: Cuatro siglos de minería”. En “La frontera nómada”, Héctor Aguilar Camin desarrolla el auge minero en el Estado. También el detonante que fue Cananea para la Revolución Mexicana. Para 1911 había en Sonora cinco mil 391 propiedades mineras que ocupaban una extensión de 121 mil 716 hectáreas. “La minería en Sonora trajo ferrocarriles, formó extensos campamentos que pronto fueron ciudades, llenó el Oriente del Estado por fuereños atraídos por los altos salarios, reanimó a la ganadería, múltiples necesidades de abastecimiento agrícola y comercial, se vinculó al mercado industrial internacional e inventó su perla espuria: Cananea”, dice Aguilar Camin. Para darnos una idea de la visión de ese tiempo durante el Porfiriato, William C. Green compró en 1898 la mina de Cananea a la familia del general Pesqueira que era la propietaria en 47 mil pesos. Cananea fue convertida en Municipio en 1902. Se le adjudicaron 150 manzanas de terreno. 90 fueron para Green. Es una parte del origen de la ventaja de la minería en Sonora y su responsabilidad social en el medio ambiente. Hoy las minas son dadas en concesión.

El Gobierno otorga la explotación de un terreno para uso minero. Su historia está ligada a la relación ciudadana- dinero- naturaleza. Como toda concesión pública, es un servicio que se presta a una comunidad y están obligadas a rendir cuentas. Y es lo que empiezan a hacer. El sector tiene ya conciencia de que no pueden estar alejadas de los ciudadanos y medios de comunicación. El viernes pasado el cluster minero, que aglutina a más de 300 empresas y proveedores de Sonora y la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas, Geólogos de México Distrito Sonora, dieron una muestra de apertura inédita. Durante el Cuarto Foro de Relaciones Comunitarias, que tiene como objetivo talleres y herramientas nuevas para fortalecer su trabajo, organizaron un panel con cuatro periodistas: Katy Amavizca, Karina Barraza, Juan Carlos Zúñiga y su servidor. El objetivo era evaluar frente a los asistentes la imagen de las mineras en el Estado. Los cuatro comprobamos como sí hay minería responsable en México al visitar en agosto de este año a Agnico Eagle, en Chihuahua, que tiene su sede en Sonora. Ahí, frente a un público 100% minero, se habló del divorcio de las compañías mineras con los ciudadanos, el débil manejo informativo hacia medios de comunicación, la falta de una política de comunicación social, un directorio, de la ausencia de estrategias de imagen, de cómo el sector sí tiene mucho bueno que contar y no se hace. Lo más importante es que los asistentes fueron receptivos.

Tomaron nota de cada una de las sugerencias y la discusión que se dio. Esto jamás se había presentado. Además de que el sector minero tiene un funcionario federal sensible que impulsa una nueva narrativa en la industria y conoce el tema: Francisco Quiroga, subsecretario nacional de Minería del Gobierno federal. Hay un contexto favorable para que las minas cuenten ahora su historia. Su verdad. Hay 46 vigentes en Sonora y seis plantas en proceso de apertura. Que ya no escondan la cabeza. Que no sólo se escuchen tragedias. Y ya hay señales positivas: Minera Petmont de Grupo Peñoles en Caborca lleva jornadas medicas a los habitantes del ejido Coyote con revisión dental, exámenes de la vista, vacunas y revisiones generales, en compañía de la Secretaría de Salud en Sonora. En cinco años ha ofrecido más de 5 mil consultas gratuitas, entre muchas otras actividades. La empresa Argonaut Gold en La Colorada ha realizado siete jornadas de salud también gratuitas y un trabajo en actividades conjuntas con pobladores,

Ayer, por ejemplo, fue inaugurada por el subsecretario nacional de Minas, Francisco Quiroga, el partido de la Liga Nacional Minera. Más de 23 equipos que representan a esa industria en México. El primer partido fue Caborca, Grupo Peñoles contra Grupo México, Nacozari. Se siente una nueva dinámica en el sector. Esto también es cambio y evolución minera. Enhorabuena.