Está difícil el quédate en casa

La complejidad de la crisis provocada por el Covid-19 empieza a radicar en lo difícil que resulta para los gobiernos convencer a las familias de que su situación económica mejorará y que la crisis que hoy tenemos encima es corta y pasajera.

Vivir al día es un deporte nacional, millones de personas salen todos los días a trabajar para llevar en sustento a sus casas.

Muchos, más de los que uno quisiera, si no salen nomás no comen o no logran completar los gastos mínimos necesarios de la casa.

Pueden estar muy convencidos de que la medida ayuda a mitigar los contagios, pero nadie les está garantizando que sus trabajos seguirán ahí cuando esto pase... y eso los llena de estrés, la incertidumbre de no saber si conservan su trabajo, sus clientes, su fuente de ingreso simplemente los mata de la mortificación.

¿A ver, quién se atreve a culparlos por eso?



Ese es, al final del día, el más grande obstáculo que están enfrentando las autoridades sanitarias en Sonora y en todo México, tanto que se han publicado encuestas en las que se documenta que es más grande el miedo a la ruina económica que al contagio.

Hasta el momento de redactar esta colaboración, en Sonora no se ha logrado que el 85% de la población se quede en casa y que salga sólo para actividades esenciales.



Pienso que el Gobierno de Claudia Pavlovich hace el mejor de los esfuerzos para lograrlo, aunque son pocos alcaldes los que la secundan con acciones concretas, como Célida López en Hermosillo.



Por eso es que se necesitan muchas opiniones, el estudio de especialistas a los que ha recurrido el Gobierno para diseñar una estrategia de reactivación económica sin poner en riesgo la salud de las familias.



DURAZO EN LA PELEA

Bueno, ahora hablemos un poquito de grilla, porque según una encuesta de Mitofkzky, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, ganaría la elección a Gobernador si esta fuera hoy.

Ya sabemos que el también senador con licencia quiere ser Gobernador del Estado, aunque no haya una decisión tomada al 100% para ello.

Alguna vez se los dije aquí, Durazo ha dicho que no hay nadie que teniendo razonablemente posibilidades de ser Gobernador, no aspire a ello.

Entonces, el de Bavispe está justamente en ese terreno, de las posibilidades razonables de ser candidato y de ganar... por lo tanto aspira.