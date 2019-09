En manos de quiénes estamos

Luis, un agente policiaco, acudió a atender una llamada de auxilio por violencia intrafamiliar. Al llegar a la colonia, en San Luis Río Colorado, se encontró con un tipo amenazante con un cuchillo en la mano derecha y un refresco en la izquierda. Una mujer tomaba video y le gritaba: “Tírale, es legítima defensa… tírale en una pata”. El policía se notaba fuera de lugar, ese momento en que uno parece no tener la más remota idea de lo que debe hacer. Dudaba, retrocedía y, finalmente, mientras corría hacia atrás, accionó la pistola. Balazos, gritos de mujeres, más balazos. La siguiente toma muestra al agresor tambaleándose, al tiempo que el policía se recupera y una muchacha le entrega un radio que había tirado durante el ataque. El atacante se va de lado hasta que caer. Murió al llegar al hospital, dice la información oficial. Otra de las mujeres tomó el cuchillo y se fue con él a una vivienda.

Hay puntos para el análisis en este video. 1.- A los agentes policiacos les falta mucha preparación y aquí es evidente. No es lógico que alguien lo amenace con un cuchillo y él apunte al piso y no al cuerpo. El protocolo dice que si el agresor está a menos de seis metros debe disparar, porque lo van a lastimar 2.- Cumplió con su deber, pero tuvo mucha suerte al ser grabado en video, porque difícilmente habría podido explicar la desaparición del arma que traía el agresor. 3.- A “la gente” no le importa ponerse en riesgo con tal de grabar o ver “de cerca” un enfrentamiento entre personas armadas. 4.- El nerviosismo e inexperiencia se hacen patentes cuando vemos que el agente disparó como ocho o nueves veces y solamente impactó tres. 5.- El video debería ser visto por quienes hacen el presupuesto federal, para que entiendan por qué no deben reducir el Fortaseg, ese fondo etiquetado para capacitación y equipamiento de las policías municipales.

¡Vaya semanita!

Aquí va mi recuento de lo que hicieron nuestros extraños políticos durante la semana:

Perdón vida de mi vida: Con la novedad de que el Presidente envió ya su Ley de Amnistía al Congreso, para “proteger a los vulnerables”. No entraré en detalles, pero me llamó la atención el perdón divino a quienes hayan robado más de 50 mil pesos. Eso significa que, si esa iniciativa llega ser aprobada (jajajaja, ni modo que los “legisladores” le digan que no), en este País habrá autorización para robar hasta 49 mil 999 pesos con 99 centavos. Ah, y si traes droga, pero eres pobre, también te alcanzará para no ir a la cárcel. OMG.

El ex Presidente pródigo: Un hombre llamado Vicente Fox un día renegó de “su familia política” y apoyó públicamente a Peña Nieto. Seis años después le dio su bendición a Meade. Este fin de semana fue recibido como un héroe de regreso a su azulita casa, donde casi lo llevaban en hombros. Una pregunta: ¿Es tanta la desesperación panista como para volver a aceptar a alguien que los traicionó y que, además, se la pasa declarando puras tonterías?

La “historia oficial”: Ahora resulta que a don Eugenio Garza Sada lo asesinaron unos “valientes guerrilleros”. Un historiador de la 4T, llamado Pedro Salmerón, fue el autor de esa estupidez. Ah, y Noroña (quién más) lo secundó. ¿Lo despidieron? No, aquí no se despide a nadie, el señor “renunció”. Ahora los dos fueron nombrados personas no gratas por el Congreso de Nuevo León.

La todopoderosa CNTE: Tenemos “nueva” reforma educativa. Gracias, señores diputados federales. Le cumplieron los caprichos a la CNTE, la nueva dueña de la educación en este País. Ah, esos cambios fueron negociados por el Presidente, no por los “legisladores”. El mundo al revés.

¿Qué le pasa?: Es patético el momento que vive Enrique Peña Nieto. Llegar al colmo de disfrazarse de hippie setentero para ir “de incógnito” a un restaurante japonés en Nueva York habla de un ex Presidente (oootro para la vergonzosa colección) para el que ya no existe la dignidad. Qué pena.

La crisis que puede venir: Algunos gobernadores inconformes con el recorte de partidas federales en el presupuesto 2020 traen la idea de salirse del Pacto de Coordinación Fiscal. Parece algo casual y lejano, pero es oootra amenaza latente a la vida política del País.

No se alarmen porque, a fin de cuentas, por decreto presidencial todos somos muy, pero muy felices.