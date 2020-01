En la sierra entrevisté a Fidel para "Bohemia"

Coral Gables, Florida.

Hoy es día del Correo. No puedo responder a quienes no mandan la población o la ciudad desde donde escriben. Muchas gracias.

Elvis Marín, de Carora, pregunta: “¿Dónde y cómo puedo ver la entrevista que usted le hizo a Fidel Castro en La Sierra Maestra, y de la cual he leído y he visto comentarios en televisión? Y también deseo conocer de su experiencia personal en este caso”.

Amigo Elvo: Yo era corresponsal en Venezuela de la revista “Bohemia”, de Cuba, y el propietario de esa publicación, Miguel Ángel Quevedo, era amigo de Fidel, por lo que quiso publicar una amplia entrevista suya. No debía mandar a alguien empleado de la revista, porque la policía de Fulgencio Batista podía descubrirlo. Por eso pensó, que si usaba mi nombre propio, en vez de Juan Vené, todo iría bien. Quiso mandar cámaras de televisión, pero Fidel no lo permitió. Sólo fotos. Ese trabajo, con Fidel y El “Ché” Guevara, fue exclusivo de “Bohemia”. Lo puedes conseguir en la colección de esa revista. En cuanto a mi experiencia, fue extraordinaria periodísticamente. Uno de los más relevantes personajes entre mis entrevistados. Años después, Quevedo se consideró traicionado por Fidel y se suicidó en Caracas. En mi libro de los 90 años cuento cómo llegué a la Sierra clandestinamente, conducido por los jóvenes de la Organización 26 de Julio, de Fidel.

Albertino Pizagalli, de Ciudad de México, solicita: “Ya sé que los Yankees fueron los primeros en retirar números de uniformes, y quienes más los han retirado. ¿Puede publicar esa lista?”

Amigo Tino: ** Los Yankees han retirado 23 números, más dos que no se asignan, aún cuando no han sido llevados a la ceremonia del retiro: 1) Billy Martin, 2), Derek Jeter, 3) Babe Ruth, 4) Lou Gehrig, 5) Joe DiMagio, 6) Joe Torre, 7) Mickey Mantle, 8) Bill Dickey, 8) Yogi Berra, 9) Roger Maris, 10) Phil Rizzuto, 15) Thurman Munson, 16) Whitey Ford, 20) Jorge Posada, 23) Don Mattingly, 32) Elston Howard, 37) Casey Stangel, 42) Jackie Robinson, 42) Mariano Rivera, 44) Reggie Jackson, 46) Andy Pettitte, 49) Ron Guidry, 51) Bernie Williams… Los que no se usan, 13) Alex Rodríguez, 21) Paul O’Neill.

Franco Severino, de Roma, Italia, pregunta: “¿Escribe su columna también en inglés?, ¿ sabe de famosos peloteros que sigan su columna?”

Amigo Fran: Sí aparece en inglés en Latinosports.com. Y de acuerdo con los emails que recibo, varias docenas de bigleaguers y jugadores de las Menores me leen a diario.

