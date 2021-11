El rumbo de los partidos

Para que el País avance es necesario que los partidos políticos se fortalezcan. Y eso aplica para todos. Que se modernicen, se dirijan al pueblo de manera abierta y sencilla. Que tomen un rumbo y que en el próximo proceso electoral respondan con propuestas de fondo y candidatos capaces, no como lo que han hecho en los últimos años.

El PAN Sonora está en proceso de renovación de dirigencia con dos personajes tan interesantes como diferentes entre ellos. Gildardo Real y Humberto Souza traen una campaña intensa por todo el Estado. Los militantes azules van a decidir quién de ellos los va a dirigir, el 5 de diciembre. Si logran salir fortalecidos, sin descalificaciones después del proceso, el panismo ganará. El gran reto es buscar nuevas figuras dentro de sus filas y volver a ser aquel partido opositor directo y franco que tanto aportó en los ochenta y noventa.

Movimiento Ciudadano no ha sabido manejar el éxito relativo de junio pasado. Impusieron dirigente estatal desde el centro del País. Su gran figura ya era David Figueroa y, en una decisión extraña, lo dejaron fuera de la jugada estatal. MC todavía tiene algo de imagen, pero si no hay liderazgo real se van a perder.

Morena tiene la misión de ser y mostrarse independiente del poder o corre el riesgo de convertirse en una reedición de la versión priista del siglo pasado.

El PRI dio un golpe sobre la mesa el sábado pasado. Ernesto “Pato” de Lucas convocó a más de mil 500 militantes para decidir posicionamientos rumbo a la Asamblea Nacional de diciembre. Lo notable fue ver a un PRI que se mueve, “que no estaba muerto ni andaba de parranda”, dijo el líder estatal.

La reapariciones de Ernesto “Borrego” Gándara, Eduardo Bours y Toño Astiazarán fueron un movimiento bastante efectista. Gándara no se aparecía en el partido desde la noche del 5 de junio. Bours tenía años sin mostrar su priismo y Astiazarán, aunque fue candidato en alianza, estaba ausente desde aquel 2018, cuando dijo “voy de frente y no me quito”, para después renunciar a su militancia.

La presencia del alcalde de Hermosillo no fue bien vista en algunos sectores del panismo, donde lo consideran “su candidato”. Bulmaro Pacheco defendió su presencia: “El PRI le dio el 70% de los votos a Toño en Hermosillo. El es un hombre libre y puede asistir a donde quiera. No son tiempos de elecciones y es alcalde para servir al interés general de la ciudadanía. Alcalde de todos, no nada más de los tres partidos que lo apoyaron”.

Lo formal de la reunión del sábado fueron las mesas de trabajo y los acuerdos, que todavía nadie conoce. Lo trascendente fue el mensaje de fortaleza y lograr que los ojos de la clase política estatal se dirigieran hacia allá, supieron poner la agenda. Lo que tienen enfrente es mostrarse sólidos ante la dirigencia nacional, lograr una transición inteligente de su directiva estatal y darle continuidad al proyecto del “Pato”. En política la forma es fondo y el PRI, al menos en este momento, se volvió a ver fuerte.

Sonora y México necesitan partidos sólidos, responsables, que sepan ser un contrapeso inteligente. Si lo hacen bien, los gobernantes van a verse forzados a responderle al pueblo, no a sus intereses personales y de grupo.

¿Paz o pas?

Parece que ya vamos a la segunda temporada de la serie sonorense: Convenios No Balazos. Terminó la gira de las firmas de cartas para combatir la inseguridad (no se burlen) y llegamos al momento del slogan oficial. “Para construir #UnaTierraDePaz debemos también trabajar desde la raíz”, dijo en sus redes sociales la secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río. Hasta ahora la “estrategia” (que no se burlen) ha sido firmar convenios por la seguridad, o algo así, cuyo pequeño problema es que los malandros no se han enterado y siguen asesinando gente por todo Sonora. Después de que el Presidente dijo “me canso ganso que no” a la petición de presupuesto para capacitar y contratar mil policías estatales, la secretaria recurrió al gastado camino de los slogan o hashtags. #UnaTierraDePaz es lo de hoy. Es bueno que lo aclaren porque hasta ahora todo ha sido #UnaTierraDePas,Pas,Pas. Lamentable que sigamos con la política de “gobernar” a través de fotos y frases bonitas en redes sociales. A falta de resultados e ideas usa el rollo insulso, dirían los “vagos” del pasado.