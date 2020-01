El regalo de Navidad para Sonora

Es ya una costumbre de los diputados y el Palacio de Gobierno en Sonora: Esperar las vacaciones, las fechas en que casi nadie estará atento a lo que ocurra en la tribuna legislativa para aprobar presupuestos a modo. En lo oscurito, casi. Si los asuntos del Congreso tampoco son de interés popular, porque los diputados se encargan de que así sea, en periodo vacacional decembrino la gente mucho menos estará atenta a lo que decidan. Por eso es necesario recordar a los ciudadanos la toma de decisiones que afectarán las finanzas públicas estatales. Sonora contaba con una deuda estatal aproximada de 28 mil millones, según cálculos del doctor Germán Palafox. Ahora se sumarán los mil 300 millones de pesos aprobados. Pero como el Estado ha cumplido con pagos en este servicio, no se sabe en cuánto quedará. Lo cierto es que seremos de los estados más endeudados de México. De acuerdo a la crónica que hace el corresponsal de Proceso en Sonora, Milton Martínez, la votación para aprobar la Ley de Ingresos transcurrió en tan sólo 25 segundos. La diputada del PT, Magdalena Uribe sometió a decisión del Pleno la dispensa de la lectura del dictamen de la Ley de Ingresos del 2020, es decir que no se leyera el contenido de la propuesta de recursos del Gobierno del Estado que contemplaba el crédito de mil 300 millones de pesos extras. Todos los diputados estuvieron de acuerdo en que no se leyera el contenido. Que no hubiera debate, análisis, discusión. Era martes 24 de diciembre. Los diputados de Morena no se dieran cuenta de lo que estaban avalando. Se dicen engañados. Después de aprobar la Ley de Ingresos emitieron un posicionamiento en contra y pidieron votación nominal (individual) para aprobar la Ley de Ingresos que ya habían avalado. No es broma. Eso ocurrió. Pero ya estaban en la discusión de la Ley de Egresos, del gasto, vaya. A ese nivel los legisladores morenistas en Sonora: Quisieron enmendar el supuesto error tras 10 minutos de comentarios y confusión en el que la diputada de Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río, les aclaró que habían votado el dictamen que contenía la deuda para Sonora.

El presupuesto aprobado es de 70 mil 261 millones de pesos. Un aumento de mil 854 millones de pesos respecto al 2019 que fue de 68 mil 406 millones de pesos. La justificación de Palacio de Gobierno para solicitar más deuda de Sonora es que no viene aprobado en el presupuesto federal ninguna obra para Sonora. Eso inequitativo. Aquí el Gobierno federal castiga a los estados con una política de ahorro que genera incertidumbre a los gobernadores. Pero ahora el Gobierno de Sonora debe explicar en qué gastará los mil 300 millones de pesos aprobados. Dicen que es para obra pública y el Hospital General de Hermosillo al que está destinado 500 millones de pesos. Hay que seguirlos con lupa. El aumento del 2 al 3% del impuesto de nómina que impulsaban los empresarios del Consejo Ciudadano no se aprobó. Era un estimado de 600 millones de pesos a recaudar en las empresas. No hubo consenso entre los empresarios del Sur y Centro. Aquí urge auto critica al Consejo Empresarial Ciudadano: Dan la cara cada año y quieren impulsar aprobación de impuestos. Sin consenso. En menos de un mes, sin someterlos a discusión con las cámaras empresariales del Sur, Norte y Centro, sin consultar a la base de empresas que serían afectadas, sin abrir un debate para escuchar el punto de vista de los afectados. Obvio aquí Palacio de Gobierno disfrutó del espectáculo al desligarse del tema cuando sería el principal beneficiado. Pero ni así pasó. El Consejo Empresarial debe rendir también cuentas a los sonorenses. Sólo se sabe de ellos en los procesos de designación de funcionarios encargados de Seguridad, que es cada tres años, cambios de sexenios, y en esta ocasión. Es un área de oportunidad para socializar y dar a conocer más su función. Su alianza con el Gobierno. Es el regalo de Navidad. Más deuda para el Estado. Cortesía de Palacio de Gobierno y los diputados locales. Con un espectáculo de los diputados de Morena que no saben qué votaron. Unos por ignorancia. Descuido. Otros por complicidad, señalan en el Congreso. Pero es lamentable saber que la oposición en el Poder Legislativo, donde se legislan las leyes, se aprueba el dinero público, los marcos normativos legales que dan vida a las instituciones en Sonora, simplemente no cumple su función en los momentos importantes.