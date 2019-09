No decepcionó el informe del presidente AMLO. Al contrario, fiel a su estilo, aprovechó la ocasión para confrontar a sus detractores y restregarles los avances conseguidos en nueve meses de gestión. Digo fiel a su estilo porque rehúye el conflicto; sabe que las palabras, muchas veces directas, permiten delimitar el campo de acción de quien lo apoya y del opositor irreductible. En lo personal me llamó la atención que el escenario hacía referencia a un inexistente tercer informe pues oficialmente se trataba del primero. Seguramente son las cuentas presidenciales ya que dio un primer mensaje al cumplir los primeros 100 días de Gobierno y luego, a un año de la victoria, celebró un acto con claro olor a informe.

Decía que López Obrador no evade el conflicto y así lo volvió a evidenciar cuando, al referirse a los opositores, indicó que no han sido capaces de articular un proyecto distinto al que él promueve. Recordando a los liberales del XIX sentenció que moralmente estaban derrotados a consecuencia de la rapacidad y voracidad con la que se condujeron durante la larga noche neoliberal.

Tuvo un tono autocrítico en dos temas cuyos resultados están por debajo de las expectativas. En la cuestión económica señaló que el crecimiento no ha sido favorable, aunque matizó al agregar que una buena noticia es que la economía no está en recesión. A su juicio lo importante, tal y como lo ha expresado en otros escenarios, es el desarrollo, hacia el que se está avanzando a partir de una mejor distribución del presupuesto y del aumento sin precedente de los salarios en el 2019.

Sobre los empleos sostuvo que se han creado alrededor de 300 mil en lo que va del año; son pocos, reconoce, pero ese pasivo se compensa con los puestos de trabajo que se están generando a través de los programas sociales promovidos por su administración.

El otro tema que tocó con tono autocrítico fue el de la inseguridad. Dedicó varios minutos a describir el cambio de estrategia aplicado, al pasar de un enfoque estrictamente policiaco a uno de naturaleza integral. Confía en que pronto habrá resultados pues de la pacificación del País depende mucho la viabilidad económica y política hacia el futuro.

En lo personal me habría gustado que en lugar de dar cifras y cifras se hubiera centrado en precisar algunos programas gubernamentales como por ejemplo la redefinición de la política científica, a la que le dedicó unas cuantas palabras. Algunos detractores de la 4T aprovecharán ese “desaire” para reforzar la crítica; no está de más recordar, al respecto, que para AMLO la prioridad son las acciones dirigidas a paliar la pobreza que prevalece en la mayor parte del territorio nacional.

Dijo muy poco o nada sobre los operativos realizados por la Fiscalía General contra varios funcionaros del peñismo. Probablemente no lo abordó porque no es un asunto de su competencia sino de una autoridad independiente y autónoma; tendrá razón, aunque, de cualquier forma, no deja de ser interesante que por primera vez en muchas décadas un ex secretario esté tras las rejas. Eso deja constancia de que el combate a la corrupción parece ir en serio.

El informe dará mucho de qué hablar: Proporcionó material interesante para detractores, pero también dio insumos para que se fortalecieran las esperanzas de quienes lo apoyan que, de acuerdo con los sondeos recientes, constituyen la amplia mayoría de los mexicanos.

AMLO en Sonora

Es la tercera visita que hace al Estado, la segunda como Presidente en funciones. Fue un compromiso que hizo con los padres ABC con quienes se reunió el pasado 9 de junio en Palacio Nacional. Por la víspera se sabe que el encuentro no será un paseo considerando que persisten los desencuentros entre los padres y de estos con la autoridad federal.

Por otra parte, la visita será una buena oportunidad para revisar cómo va la misteriosa y escurridiza Cuatro Carriles a la que, según el mandatario, le faltan seis kilómetros para que quede concluida.