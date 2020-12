El guionista de AMLO

La semana pasada recibí una petición de EL IMPARCIAL: Enumerar lo bueno, lo malo y lo pendiente de los dos años como presidente de Andrés Manuel López Obrador, además de otorgarle una calificación. Y manos a la obra.

Lo malo no fue nada complicado. 1.- El pésimo manejo de la pandemia que nos tiene en el vergonzoso “podio” mundiales víctimas, sin estrategia ni ajustes. 2.- El fracaso total en el combate al crimen. Hemos vivido los meses más violentos de la historia, aunque lo quieran maquillar. El secretario (Durazo) no funcionó y desde que abandonó el barco no hay una cabeza porque la nueva titular no se ha presentado a la chamba. 3.- La economía abajo del suelo con decrecimiento y esa tendencia ya venía desde antes de la pandemia. 4.- La división creada en el País por un Presidente que acusa a la prensa de todos sus males. 5.- Combate a la corrupción tampoco ha existido. Hemos escuchado chismes, sabemos que en algún lugar del mundo está Lozoya acusando sin pruebas, pero hasta el momento las cárceles o los procesos reales no han visto pasar a Peña Nieto, Videgaray, Bartlett, Irma Eréndira… mucho menos a Pío López Obrador o la tan de moda prima Felipa.

Lo pendiente era tan simple como ver al México que deseamos y pedirle un plan de desarrollo aterrizado (no se burlen), claro, con metas y mediciones. Porque lo único hasta ahora han sido cartillas morales (no se ha enterado que fue electo Presidente, no predicador), buenas intenciones, frases chistosas y se acabó.

Al momento de darle una calificación decidí un 3.5. ¿Por qué?, pues buena onda que es uno, sería un maestro bastante barco. Ni modo que le pusiera CERO o 0.5, hay que ayudar un poco para motivar al alumno. Eso dicen las reglas básicas de la pedagogía.

El problema serio fue enumerar lo logros. ¿Y ahora qué hago? Corrían los minutos y no llegaba idea alguna. “Di que van muchas mañaneras y que qué padre”, me decía al oído mi hada la buena. Okey, asentí, ¿y qué más? “Pues que ha estado cerca de la gente en sus giras”, me aconsejó. Sí, pero fue a saludar a la mamá del "Chapo", perdón del señor Guzmán, y después ignoró a una doñita en Mexicali, respondí. “No importa, pon eso”, contraatacó. Así estuve batallando y, pues, escribí eso.

La calma me llegó al día siguiente, cuando escuchaba el mensaje presidencial con motivo de ese aniversario. Fue reconfortante saber que el muchacho o muchacha que le hace los discursos sufrió tanto como yo y terminó enlistando entre los logros las remesas de los “paisanos” (jajajaja, ahora resulta), más el Grito de Independencia y los desfiles del 16 de septiembre y la Revolución. Ahí, desde su púlpito en Palacio, el mismo Presidente me dio la razón: “Se celebraron los actos cívicos del Grito y el Desfile de Independencia, así como la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana”. Si tuvieron que ponerle eso entre sus logros, significa que hasta ahora ha hecho muy poco, por no decir que absolutamente nada efectivo. Se hubiera esperado una semana para agregar a sus “logros” el triunfo de Checo Pérez, faltaba más. No me imagino a Trump presumiendo los bonitos “cuetes” del 4 de julio.

Pobre México. Pero siempre tendremos un rayito de esperanza, porque así somos de optimistas y dicharacheros.

Las encuestas

Ya hubo registro para precandidatos, sí precandidatos en plural, de Morena a la gubernatura de Sonora. Alfonso Durazo encontró su palero para no desperdiciar los tiempos de precampaña que inician la próxima semana. Es alguien que él mismo puso como delegado del INM, que es menos conocido que Pedro Ángel Contreras (en serio), pero le va a servir mucho. Y todavía dice que hará las cosas diferentes y con honestidad. Ni siquiera se puede aguantar para organizar una farsa de arranque.

Con la novedad de que los panistas se subieron al “tren del mame” cuatrotetero y decidieron hacer una encuesta para que el pueblo bueno y sabio les diga si deben hacer la alianza electoral con el PRI y el PRD para el próximo proceso electoral. Muchos pensarán que es humor negro, pero no, es algo muy real. Bueno, las farsas llamadas consultas ya no son exclusivas del color morado.

Para donde uno voltee brota la mediocridad de la política mexicana.