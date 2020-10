El ¿fracaso? de Durazo…

Alfonso Durazo fue candidato a Senador sabiendo que si ganaba AMLO no iba a estar ahí más de tres meses. Después aceptó la Secretaría de Seguridad Pública con su mente puesta en la candidatura en Sonora, así que no estaría ahí más de 24 meses.

Dos engaños consecutivos. El resultado: Un desastre y deja la nave en el momento menos propicio. La ambición personal por encima de la responsabilidad institucional.



Su anuncio de dejar la Secretaría para venirse de candidato a Sonora (porque “las bases se encapricharon”, pues) tuvo reacciones a nivel nacional e internacional. Una buena y muchísimas malas. Aquí un breve repaso…



1.- Federico Arreola, periodista: “Durazo: Garantía para Sonora, formado en su idealismo y humanismo con Colosio”.

2.- Joaquín López Dóriga: “El Presidente había dicho el lunes que igual convencía a Alfonso Durazo para que se quedara como secretario de Seguridad, cuando ayer en la mañanera éste se despidió del cargo. Dijo que recibió un País (sic) oliendo a pólvora, que deja, digo yo, con el mismo olor y en su máximo de homicidios dolosos”.

3.- David Luhnow, editor de The Wall Street Journal para América Latina: “Completamente esperado. Todos dijeron que esta era su ambición de siempre. México ha desarrollado tecnócratas económicos de clase mundial, pero ha fallado completamente para encontrar oficiales de seguridad pública decentes. Cuando lo entrevisté por primera vez, me sentí decepcionado, para decirlo suavemente”.

4.- Paco Calderón, caricaturista: “Si los sonorenses votan por este probado inepto ‘sueltanarcos’, se merecen todas las penurias que les acarree para su estado. Vean a Veracruz y Puebla. Vean a México entero. Una vez más: Cooooonste”.

5.- Brozo: “Sin resultados pero con bombos y platillos y desde el foro presidencial, Alfonso Durazo renuncia a la SSPC23 para enrolarse como candidato de Morena a la gubernatura de Sonora. Meritocracia 4T”.

6.- Chavo del Toro, caricaturista: “Con un récord de espanto, Alfonso Durazo acepta el llamado de la militancia... si tan sólo hubiera escuchado el de las víctimas”…

7.- El País, principal diario español: “Alfonso Durazo abandona la Secretaría de Seguridad en plena crisis de violencia para ser candidato. El funcionario, que aspira al Gobierno de Sonora, deja escasos resultados en 22 meses de gestión en un País con 64 mil homicidios”.

8.- Francisco Garfias, columnista: “Durazo dice que llegó a la Secretaría de Seguridad con un país que olía a pólvora. Se va con un país que huele a sangre”.

9.- Sergio Iracheta, caricaturista: “Alfonso Durazo es el candidato de Morena para Sonora. Lo más piadoso que se puede decir de su desempeño como encargado de la seguridad nacional, es que ha sido lamentable, pero López quiere ver si sirve, aunque sea para Gobernador. Los votantes sonorenses tienen la palabra”.

10.- Mauricio Saldaña, analista: Son innumerables los temas que arruinó Alfonso Durazo mientras cobró en Constituyentes. Con manos diestras, se aplicó diligentemente empleando su sólida experiencia en las tareas vinculadas a seguridad interior con Luis Donaldo Colosio y Vicente Fox: Ninguna”.

11.- Catón: “Si los sonorenses le dan su voto a Morena, el próximo gobernador de Sonora se llamará Andrés Manuel López Obrador. En efecto, Alfonso Durazo, junto con Ebrard y López Gatell, es uno de los cachorros preferidos de AMLO… Sonora pasaría a ser un feudo del Presidente, con Durazo como su virrey, y los vastos recursos de la rica y progresista entidad quedarían a disposición del tabasqueño para lo que guste usted mandar”.

12.- Vicente Fox: “Las ratas son las primeras que saltan cuando se hunde el barco ¡Pobre Sonora!... Renunció al gabinete, pero no al proyecto de AMLO. Vaya despedida, nada que presentar en más de 2 años más que fracasos y más fracasos. ¡Aguas Sonora, no puedes ir con un fracasado!”

13.- Fue al único que le respondió Durazo, vía tuiter: “Nunca le he contestado nada al ex presidente @VicenteFoxQue, porque se ha convertido en una pena para él mismo y para el País. Sin embargo, hoy le digo: Nada de rata. Ni un solo quinto indebido saqué de su Gobierno ni de ningún otro. Fox recibió a México en el lugar 53 del ranking mundial de corrupción y lo dejó en el 70. En ese Gobierno de ratas generalizadas fui una excepción. Que no se le olvide que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Desde aquí lo saludo respetuosamente”.

Y faltan muchos por mencionar, pero con esto es suficiente para sacar conclusiones.