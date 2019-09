El despertar verde de Hermosillo

Flor Galindo celebró su cumpleaños 25 con un regalo a la naturaleza en Hermosillo: Plantó 50 árboles. Dos por cada año de vida. Ayer a primera hora llegó a uno de los camellones del bulevar Progreso. Sembró palo verde y palo fierro. Árboles nativos de la Ciudad. Flor es ingeniera ambiental y trabaja por la reforestación.

“Tanto Hermosillo como Sonora están generando un impacto positivo en el cuidado del medio ambiente e invito a celebrar la vida con este tipo de acciones y prácticas. Hay que regresarle un poco a la Tierra lo que nos da”, dijo ayer Flor al ser entrevistada por Proyecto Puente.

El ingeniero Cristóbal Castillo rescató un camellón. Ubicado en la esquina de Santos Degollado y Morelos se organizó con empresas vecinas. Invirtieron en un año 100 mil pesos para realizar una Isla de Calor. Se le sumó Mónica Villanueva, una mamá especialista en decoración que le dio el toque al “Jardín de la Alegría”. Hasta un pequeño acueducto zanjó para aprovechar el agua de la lluvia. Hoy es un ejemplo de la Ciudad. Emuló prácticas de Kansas City donde estudió una maestría. Las aplicó a la capital. No es de Sonora… pero lo quiere más que muchos sonorenses. Desde hace años, Sergio Muller creó el grupo “Caminantes del Desierto”. Son ciudadanos preocupados por rescatar nuestro cerros en la capital. Además de ser un excelente fotógrafo que capta diferentes condiciones climáticas en Hermosillo y el desierto es un inalcanzable defensor del medio ambiente. El sábado pasado sembró árboles de nuevo.

“Queremos que la sociedad hermosillense recupere la identidad del desierto. No tenemos agua en la ciudad. Estos árboles ocupan agua, por conciencia ecológica, hay que plantar de manera correcta. Nosotros hacemos la mano de obra y las empresas se encargan de cuidarlo. Hemos plantado 5 mil árboles en el último año. Si tuviéramos agua hubiéramos plantado 10 mil”, dijo en entrevista con Ana Gamboa. Este mismo movimiento lo desempeña Enrique Ortiz, “El Pony”, quien dejó la política y se dedica de lleno a cuidar el medio ambiente con su Red Ambiental por Hermosillo.

Pamela Ibarra, una maestra del Colegio de Bachilleres, creó la Asociación Civil, “Cultura Verde” que se dedican a recolectar colillas de cigarro en las calles. Se trata de elementos más contaminantes al medio ambiente porque estos filtros acumulan componentes nocivos que se transfieren al suelo y el agua. Hoy también vive de esto.

Ellos son solo cinco rostros de un universo de hermosillenses organizados por la defensa y rescate del medio ambiente. Una actividad que Aarón Montaño, creador del grupo “Reduce tu Huella”, llamó la semana pasada “El despertar verde de Hermosillo”.

“En la ciudad en el tema ambiental hay más de 50 asociaciones que están defendiendo y trabajando el medio ambiente en colaboración con el Ayuntamiento. Se plantó la semana pasada un mezquite de 10 metros de 25 años de edad para representar las actividades ambientales que se han hecho el último año”, me narró Aarón Montaño para esta columna. Él ahora trabaja al lado de Norberto Barraza, el director de Servicios Públicos Municipales, para impulsar las campañas de

reciclajes.

Organizados en un grupo de Wassup llamado World Clean Up Sonora (WCUS),que retoma las causas del movimiento mundial que combate el problema de residuos sólidos y marinos, 191 hermosillenses salen cada fin de semana a limpiar la ciudad. Entre 3 y 4 actividades semanales realizan. En el WCUS están, entre mucho otros más, “Plowwing”, “Jalo por Hermosillo”, “Mi bolsa no es de plástico”, y los antes mencionados. Me motiva, alegra y enorgullece que los ciudadanos estén rescatando a la capital de Sonora. Y también protestan. El pasado viernes más de 300 personas sin distingo de ideología salieron a las calles a manifestar su preocupación contra el cambio climático. Desde el parque de la colonia Pitic hasta el Congreso de Sonora marcharon para exigir a los gobiernos actuar frente a la crisis del medio ambiente en el mundo.

Eso está pasando en Hermosillo. Y la buena noticia es que están siendo apoyados por las autoridades municipales. La alcaldesa Célida López y funcionarios de su administración salen cada semana, en turnos, a limpiar la ciudad. Esto es un movimiento inédito. Una energía ciudadana que debe ser cuidada, impulsada, apoyada.

Por empresas, medios de comunicación, redes sociales, gobiernos. Todos somos responsables ya de cuidar el medio ambiente. Este tema es el que realmente importa. Debemos exigir también que el gasto de gobiernos se resigne a estas causas. Felicidades a cada uno de los héroes verdes que han despertado a Hermosillo.