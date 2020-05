El despertar empresarial de Hermosillo

La palabra despertar se utiliza en los grupos de autoayuda con enfoque espiritual y se refiere esencialmente a la conciencia: El individuo se da cuenta de algo y despierta. Corrige su rumbo. Popularmente se señala al despertar de la persona cuando está dormida. Así estaban los empresarios de la capital de Sonora hasta hace más de tres años cuando nació Hermosillo, ¿Cómo Vamos?, un grupo de inversionistas locales de gran trayectoria que decidieron crear este grupo al inicio del actual sexenio de Sonora. El origen fue la preocupación de ver el final del Gobierno pasado en la entidad y el Municipio: Se dieron cuenta que había la necesidad de vigilar el comportamiento de los gobiernos en la aplicación de sus programas y políticas públicas. Es el origen: Un interés de observatorio público financiado con recursos privados para recomendar, sugerir y aconsejar cambios en rumbos de gobiernos de la capital del Estado, principalmente. Tardaron dos años en operar como grupo. En el 2018 aparecieron públicamente por primera vez en las elecciones al hacer firmar a los candidatos a la alcaldía de Hermosillo un documento en favor del futuro de la ciudad. Cada año presentan estudio del estado actual de la capital. Al iniciar la pandemia mundial y ver sus efectos que tendría sobre Hermosillo, la asociación convocó a la recaudación de un Fondo Solidario para ayudar a las familias más necesitadas de la ciudad. Hasta la fecha van más de 40 millones de pesos que serán distribuidos de acuerdo a las necesidades de los grupos vulnerables. Esta acción los llevó a emprender un concierto de rock por Hermosillo desde casa, de la gran banda Element de Neto Bojórquez, con la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), idea que salió de Ario Bojórquez, su dirigente. Fue el sábado pasado y tuvo un gran éxito. Transmitido por redes sociales al instante, Megacable y Telemax, así como radios de la capital, el evento impactó a cientos de miles de hermosillenses. Se recaudaron 250 mil pesos que se sumarán al Fondo Solidario. Se unieron las cámaras empresariales como nunca. Con Arturo Díaz, presidente de Hermosillo, ¿Cómo Vamos?; Arturo Fernández de Coparmex y Ario Bojorquez de Canaco, se cerró el concierto para agradecer la aportación de los ciudadanos con su dinero. Inédito. Se logró juntar a la mayoría de los medios de comunicación también para transmitir el evento. Cámaras empresariales, medios, inversionistas, todos bajo una misma causa: Ayudar. Esto es un parte aguas en la historia de Hermosillo. Esta actividad también nos dibuja de cuerpo entero lo que somos: Una sociedad solidaria dispuesta a sacar lo mejor como personas en tiempos difíciles. No hay actualmente en México una actividad similar. Este evento debe ser el primero. Cada año podemos juntarnos medios y empresarios para ver cómo apoyamos a nuestra comunidad. Sólo saldremos adelante si cambiamos los enfoques individualistas que nos hicieron sociedades egoístas que nos llevaron a sólo pensar en el tener y no en el ser. Estamos frente a un momento crucial de la historia. Lo bueno también debe ser contado e impulsado. El mismo periodismo tiene mucho que replantearse. Nos enseñaron en las escuelas y formación que sólo lo negativo, lo malo, descubrir la corrupción y combatir los excesos es la misión principal de la profesión: Ser el contrapeso necesario. Pero está este otro lado que puede generar grandes cambios: Contar lo bueno que nos ocurre. Impulsar agendas positivas, de bienestar, de ayudar, de civismo, de apoyo al ciudadano, la familia, las relaciones personales. En lo particular me motivan demasiado estas causas. He visto los resultados en las audiencias y seguidores que quieren ese contenido que exalte valores. Por eso celebro a Hermosillo, ¿Cómo Vamos?, a las cámaras empresariales que se sumaron, a Canaco con Ario Bojorquez, que le ha venido a dar un sentido humanista a los comerciantes. Una revelación como líder empresarial. Esto es un movimiento inaudito. Esta energía no la debemos desperdiciar para que todo termine aquí. Nos debe motivar a impulsar más eventos así: Para ayudar, concientizar, impulsar, premiar, compartir, convivir. Sólo con la difusión de valores personales, individuales, de respeto, de espiritualidad (no religión, sino de hacer el bien, de buscar lo justo, el amor y respeto al prójimo sin fanatismos, la aceptación) podremos avanzar. Los actuales tiempos nos demandan otros enfoques. Si no metemos valores a las empresas de cualquier giro, empezando por medios de comunicación porque he vivido la metamorfosis que demanda la adaptación, la evolución social necesaria no llegará. Felicidades por este gran paso.



Director de Proyecto Puente

Premio Nacional de Periodismo 2014.

Colaborador nacional de Denise Maerker, Aristegui Noticias, Animal Político y LSR.

LUIS ALBERTO MEDINA

Twitter: @elalbertomedina

alberto.medina@proyectopuente.com.mx