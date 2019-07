El País de las Maravillas

Como cierre de campaña habría sido espectacular, como “primer informe” o celebración del primer año de aquel triunfo fue hueco, lleno de las mismas frases de siempre, de los “otros datos” sexenales, de la confirmación de políticas peligrosas, como cuando dijo que “como el pueblo le había pedido que ya no hubiera intermediarios”, entonces había decidido mandar los recursos de manera directa sin usar a los gobiernos (supongo que estatales y municipales). ¿Muera el Federalismo?

No supe si los gobernadores y alcaldes presentes aplaudieron en ese momento.

Es Andrés Manuel López Obrador, el hombre de las frases efectistas y las cifras engañosas: Los 250 mil jornaleros que siembran árboles frutales y maderables ganan 5 mil pesos mensuales; los apoyos a los niños y niñas que ya no tienen estancias infantiles, las cuales mandó cerrar, reciben mil 600 “bimestrales”. Dependiendo del monto lo informa en meses o en bimestres. Y no digan que el señor es populista, por favor.

Presumió algo llamado “La Escuela Es Nuestra”, mediante la cual entregará recursos de manera directa a los comités de maestros, padres y alumnos de las escuelas. Ya no serán administrados por las autoridades educativas. Tampoco sé si esto también fue aplaudido por los gobernantes que estaban ahí.

Los deportes serán apoyados. Bueno, el boxeo, la caminata y el beisbol. Sí, claro, seguramente todos tenemos un pariente que boxea o practica la caminata cada día.

Se canceló el aeropuerto de Texcoco “porque ustedes lo decidieron” y el de Santa Lucía está detenido porque “nuestros adversarios” quieren detenerla con una lluvia de amparos… pero “se cansa ganso” que la inicia este mismo mes de julio.

Y, bueno, a más tardar en el 2021 este México nuestro estará completamente libre de jóvenes “ninis”. Todos los muchachos mexicanos estarán estudiando o trabajando y cuando se gradúen, ni un día en las filas del desempleo. Ajá, correcto.

La carretera que cruza Sonora ya no tiene fecha de conclusión, ya no será para abril ni para mayo. Mmmh, ok, ni siquiera habló de ella.

Claro que mencionó de las maravillas de la Guardia Nacional, con 70 mil elementos en 150 regiones del País. Aunque, al tocar este tema de la seguridad, no habló de las estadísticas de violencia que es cifra récord en este año. Algo se le debía olvidar en su discurso, no sean así.

Con respecto a Donald Trump, nunca lo mencionó de manera directa, pero sí dejó muy claro que “ya nos enseñaron nuestros antepasados cómo luchar por la libertad, por la justicia, por la democracia y por la soberanía de la Nación”. No se burlen ni saquen a relucir la amenaza del arancel a nuestros productos en Estados Unidos. Respeten el Día del Presidente.

Y así, el zócalo se inundó de palabras, de aplausos, de gritos eufóricos. De un festejo desenfrenado por el primer año del triunfo. México sigue adelante, ¡faltaba más!

Pronto seremos una potencia económica. Palabra del Señor (AMLO).

Según lo escuchado todo va de maravilla, no se ha cometido un solo error. Los enemigos van cayendo uno a uno; la economía está fuerte, poderosa; la salud sigue de maravilla, seguramente las quejas son “fake news”. No se preocupen porque en siete meses hemos sido testigos del milagro de la multiplicación de los recursos federales.

No sé de dónde van a salir los miles de millones prometidos en el discurso, pero nuestro Quijote cabalga y nos dejó su frase de la semana: “Mi loca pasión tiene un fundamento racional”. Como diría el gringo: Whatever it means.

La seguridad

Y mientras en el Zócalo de la CDMX vivían una fiesta memorable con Margarita, esa diosa de la cumbia, acá en Sonora seguimos inmersos en una crisis preocupante de la seguridad.

Claudia Pavlovich le hizo frente con cambios emergentes en seguridad pública y la alcaldesa de Guaymas pidió de la manera más atenta que sus gobernados se abstengan de salir a las calles. No, no es broma, así lo tuiteó. Terminó junio con cifra récord en ejecuciones.

Hemos vivido días bizarros en los que asesinan a un niño en Cajeme, mientras las fuerzas federales están deteniendo a quince indocumentados en Sonoyta. Cuestión de prioridades, pues. Es una crisis y esperamos que ya haya resultados tangibles y regrese la calma a los sonorenses. Por lo menos, dicen que ahí viene la Guardia Nacional.