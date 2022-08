¡El Día del Gato!

El PRI es un caos a nivel nacional. Lo que sucede en Sonora solamente es la muestra de la falta de rumbo y el exceso de ambición personal de los actuales dueños del balón en la CDMX. El Presidente de la República decide anunciar un decreto para que la Guardia Nacional pase a ser controlada por la Sedena y los legisladores se quedan callados. Morena “destapa” a la impresentable Delfina Gómez como candidata para el Estado de México. El PAN responde con su particular “destape” de un alcalde mexiquense que quién sabe de dónde sacaron. Y en Sonora, mientras los “generadores de violencia” disfrazados de criminales siguen ejecutando a quien les pega la gana, el gobernador Alfonso Durazo decide que es un buen momento para celebrar… el día internacional del gato y publica una “tierna” y muy vista foto donde toca uno. ¡No, bueno!

Es ese tipo de semanas en las que debemos meditar en manos de quiénes estamos. No hay para dónde ver. ¿Es en serio Alfonso Durazo? O, como dirían los chamacos de estos días: ¿Neta, we? Entiendo que no hay presupuesto para nada, aunque quiera convencer de lo contrario, y la saliva se va acabando día con día, pero hay cosas muy fuertes por las cuales preocuparse como para que en un tuit oficial hable de los “lindos gatitos”. La superficialidad nunca será un buen referente. Cuando un gobernante empieza a jugar al “influencer” (porque eso de las fotos acariciando gatos se ve natural en Luisito Comunica y esos chamacos a los que tanto les festeja, pero no en alguien serio) es que las cosas van muy mal y no sabe cómo salir del atolladero.

Siguen mintiendo con el tema de la inseguridad, a la que un día de estos van a bautizar como “índice de los momentos de tensión ocasionados por los generadores de violencia”. Estamos a un mes de que cumpla un año en el Poder y nos ganan las ansias por saber qué va a decir en su “primer informe”. No hay ajustes, siguen los mismos aunque no funcionen. ¿Hasta cuándo va a tomar medidas serias ante la inoperante “estrategia” para traer paz al Estado? ¿Qué cifras maravillosas y llenas de brillantez nos irá a dibujar en su rendición de cuentas?

Lo lamentable es que a su alrededor hay silencio. No se le exige, como debe hacerse ante cualquier mandatario. No se le cuestiona.

A nivel nacional, hoy se va a anunciar que María Elena Álvarez Bullya, la misma que tan mal lo ha hecho en Conacyt, tomará el mando de la Secretaría de Educación Pública en lugar de la “candidata de oro” para el Edomex. ¿Tiene la señora las credenciales para una encomienda tan trascendente? Claro que no, pero esa es la marca de la casa. AMLO insiste en tratar de gobernar con sus incondicionales sin importar el perfil de los puestos. La señora Álvarez Bullya es una bióloga y administradora pública especializada en botánica, eso dice don Wikipedia. Parece que en este País no existe un solo ciudadano especializado en docencia. Lo de la Guardia Nacional a la Sedena es otra historia de terror. Llegó prometiendo mandos civiles en materia de seguridad y ha terminado militarizando el País. Y tampoco se escuchan las voces que puedan impedirlo.

¿Y en el PRI? La mala noticia es que siguen siendo el PRI. El Tribunal Estatal Electoral corrigió la plana y declaró que la farsa para imponer a Onésimo Who no fue legal y deben reponer el procedimiento para elegir dirigente estatal. Por lo pronto, los priistas tienen que poner un delegado estatal y después, se supone que en quince días, elegir una nueva dirigencia. A como son los priistas y su tradicional “disciplina” son muy capaces de votar por ese muchacho de perfil invisible, justo cuando necesitan una figura de peso para que el pueblo los vuelva a ver con seriedad. La salida del “Pato” de Lucas y Natalia Rivera fue un golpe fuerte y los nombramientos acelerados de Mister Who ahondaron esa crisis. El reto que tienen no es fácil, el partido se les está escurriendo entre las manos y si dejan que “Alito” siga haciendo de las suyas irán directo a un precipicio del que difícilmente podrán regresar. La noticia peor es que ya se les fueron los liderazgos serios, comprometidos y modernos.

Y encima de todo eso, para acabarla de fregar, cerramos la semana con el fallecimiento de Olivia Newton John. Sandy, ese ícono de nuestra generación. Descanse en paz.

Periodista sonorense, con 40 años de experiencia. Nieman Fellow ‘99, por la Universidad Harvard.Ganador del premio SIP opinión en 2008. Correo martineholguin@ gmail.com