El Cañoncito Osuna va a ser el mexicano mejor pagado

Coral Gables, Florida.

(VIP-WIRE).

“El pesimista ve las dificultades en cada oportunidad… El optimista ve la oportunidad en todas las dificultades”. -Winston Churchill.

-o-o-o-o-o-

Los Astros de Houston pueden convertir al relevista Roberto (El Cañoncito) Osuna, en el mexicano mejor pagado en las historia de las Grandes Ligas.

Va ser muy significativo, porque el joven, nativo de Juan José Ríos y de 24 años de edad, proviene de una infancia con primaria interrumpida, porque a los 12 años tuvo que ir al campo agrícola a ayudar a trabajar a su padre, también llamado Roberto, recogiendo vegetales.

Roberto padre lanzó en la Liga Mexicana durante 22 temporadas, y Antonio Osuna, conocido como “El Cañón”, tío del Cañoncito, fue pítcher en las Mayores 11 años, con Dodgers, Medias Blancas, Yankees, Padres y Nationals.

Desde niño, pues, el cerrador del Houston ha tenido que afrontar adversidades. Y los comienzos de su carrera con los Blue Jays, hubo de superar problemas cervicales y de ansiedad.

Pero en Toronto dejó una serie de records, como el del cerrador más joven en salvar un juego inaugural. Ocurrió el 3 de abril de 2016, en victoria de 5-3, a los 21 años 56 días.

El 13 de agosto salvó juego de 4-2, coincidencialmente sobre los Astros, para el salvado 46 de su carrera, y empatar la marca de Terry Foster, de más salvados antes de cumplir los 22 años. Y superó a Foster el 17 de agosto, cuando les ganaron a los Yankees, 7-4.

Ha sido el más joven en alcanzar 50 salvados, en sus dos primeras campañas. En la postemporada 2016, sumó nueve innings de puros ceros, y ganó uno de los juegos de la serie divisional.

En 2018 se convirtió en el más joven con 100 juegos salvados, y después de perder el arbitraje y de purgar una suspensión de 75 juegos por violencia doméstica, en Toronto decidieron salir de él.

Lo mandaron a Houson el 30 de julio de 2018, a cambio Ken Giles, Héctor Pérez y David Paulino. Ese año, entre los dos equipos, sumó 2-2, 2.37 y 21 salvados.

“En Toronto me trataron muy bien, y me brindaron la oportunidad de darme a conocer como cerrador”, ha dicho Roberto, “pero en Houston me han recibido con mucho respeto y amabilidades. Me agradaría estar aquí hasta el final de mi carrera”.

Los Astros le pagan este año, 6 millones 500 mil dólares, y puede ir a arbitraje antes de la campaña de 2020. No obstante sus agentes, “The Legacy Agency”, tratarán de lograr 150 millones por 10 temporadas.

El mánager de los Astros, A.J. Hinch, expresó para VIP-WIRE: “Osuna es nuestro seguro. Su confianza en sí mismo, el respeto que provoca en los bateadores y su repertorio de lanzamientos, es una combinación muy valiosa”.

-o-o-o-o-

ATENCIÓN.- Lee el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” en Internet, por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.