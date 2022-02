Durazo entre dos aguas

Como un mero observador distante, tengo la impresión de que el Gobernador y su equipo de Gobierno se encuentran atrapados, como que no hallan qué hacer, como que se mueven mucho y no hacen nada en concreto.

A diferencia del Presidente y el Gobierno federal que tienen bien definidos su rumbo y su agenda, a nivel local se percibe al Gobernador atrapado entre el Presidente y la sociedad civil organizada de Sonora (empresarios, asociaciones civiles, clase media, entre otros).

Teóricamente, una de sus grandes ventajas es que está alineado con el Presidente y de que eso puede redundar en beneficios para el Estado, una situación de ganar-ganar. Pero también teóricamente puede suceder lo opuesto, que el Presidente no lo apoye en los hechos y que el Gobernador no conecte con los inversionistas y que el Estado se rezague aún más de lo que ya está respecto a los demás estados fronterizos.

Durazo y el Presidente

El gobernador Durazo es un político pragmático que trabaja para tener resultados. Ha puesto su mira en la política social “más grande de la historia” y el apoyo a los grupos más necesitados del Estado, así como en una lista de proyectos que buscan detonar la inversión y las comunicaciones estratégicas de la región. Entre estos proyectos están: El puerto de Guaymas, las aduanas, la carretera a Yécora y Chihuahua y el aeropuerto de Ciudad Obregón, entre otros.

Pero de entrada se ha topado con que no cuenta con los recursos necesarios para esos proyectos y que depende enteramente del Gobierno federal para las inversiones públicas. Sin embargo, parece ser que el Gobierno federal tiene otras prioridades y los recursos se van hacia el Sureste del País. La amistad presidencial no se reflejó en un aumento de presupuesto sino en un ajuste de cinturón para este 2022.

Por otra parte, los problemas del Estado no dan tregua. El crimen organizado no se da por aludido en los convenios por la paz y los homicidios y ataques continúan. Los yaquis siguen con sus retenes y sus conflictos internos. La ex gobernadora Pavlovich es arropada por el Presidente otorgándole el consulado en Barcelona. El senador “morenista” Napoleón Gomez Urrutia bloqueó, con el sindicato minero, la carretera Ímuris-Cananea por más de tres días. Como que el Gobernador dice: “Mejor ya no me ayuden, compadres”.

Durazo y la inversión privada

Y para colmo, la inversión privada en el Estado no repunta y la economía se enfría; como que no hay ánimo ni ganas para emprender. Parece que ni la iniciativa privada local ni los inversionistas nacionales o extranjeros se sienten atraídos a invertir en Sonora.

Tampoco se aprecia una activa campaña del Gobierno del Estado para atraer inversionistas. Más bien se aprecia cierta distancia y frialdad con los grupos económicos locales. ¿Será que el rompimiento con la élite política desplazada le está afectando? ¿O será que la cercanía con el Presidente y su discurso contra los inversionistas privados los están espantando?

De acuerdo al estudio que acaba de publicar Hermosillo, Cómo Vamos; Sonora, si bien está mejor que los estados del Sur del País, se rezaga con respecto a nuestros vecinos de Baja California y Chihuahua que muestran más dinamismo económico. Durante la pandemia, Mexicali generó 8% más empleos formales y Chihuahua registró 7% más empresas que Hermosillo. Seguimos siendo el Estado menos dinámico de la frontera Norte.

En su campaña el Gobernador habló de fomentar las cooperativas, pero estas no se ven todavía por ningún lado. Es obvio que la inseguridad está haciendo mella en la economía regional. La recesión económica ya está cantada y los pronósticos no son alentadores. Urge una promoción económica más proactiva y efectiva de la región que infunda confianza a los inversionistas locales y a los de fuera. De otra manera, la política social más grande de la historia se verá nulificada por la carestía económica.