Divide y vencerás, tan vieja como efectiva frase que hoy aplica la 4T a la Alianza va por México empezando por las modificaciones legales para adscribir a la Guardia Nacional a la Sedena, con el voto a favor del PRI.

La posición del partido que dirige Alejandro Moreno Cárdenas ha obligado a una pausa casi rompimiento con el PAN y el PRD, aunque “Alito” diga lo contrario.

La congruencia hoy es lo de menos, es un accesorio que los políticos pueden usar o no según convenga, de tal modo que hoy no conviene así que se va al cajón de los cachivaches hasta que en una de esas resulta útil y se desempolva.

Algunos hablan de que por fin hay algo de habilidad política en la 4T, sobre todo en la Secretaría de Gobernación, en donde Adán Augusto López ha operado lo necesario para sentar a los priístas a dialogar y hasta a desayunar con el general Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

Otros de plano dicen que no, que más allá de política es la pesada mano amenazadora del Gobierno federal, representado en el rostro lleno de bótox y los folclóricos bailes de la ex priísta hoy morenista gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Que fue ella la encargada de hacerle cambiar de opinión a “Alito”, a base de sólidos argumentos políticos y una que otra orden de cateo en sus lujosas residencias.

Será el sereno, pero Morena tiene la fuerza suficiente para conseguirlo y lo hizo, dicen que por las malas como cuando el PRI de Echeverría, pero ahí los tienen sentados.

Mientras, panistas y perredistas analizan, toman café, hacen sus rabietas y dibujan escenarios probables tras el virtual desprendimiento tricolor de la alianza.

PUERTO LIBERTAD

Ya hace algún tiempo aquí les comentaba el nivel de inversión y lo que implica para nuestra entidad la construcción de una planta de licuefacción en Puerto Libertad a cargo de la empresa México Pacific.

Incluso para México tiene relevancia, que ya mereció un anuncio del propio presidente López Obrador en una de sus conferencias mañaneras.

Pues nada, que se asoma un pelo en la sopa, pretenden generarle ruido así como lo hicieron en el ejido Janos bajo la presunta bandera ambientalista en contra de la empresa Carso Energy.

Es la misma persona, prácticamente con el mismo manual que ha utilizado en inversiones anteriores en otros estados de la República.

Esto es de gran calado y claramente no funcionará el intento, pero parece ser redituable de alguna manera para alguien.

Ya se sabe de un abogado y activista del medio ambiente, de nombre Raymundo Gaxiola, con antecedentes de protestas en la obra que les menciono, otra en una planta de Topolobampo en Sinaloa y varias más.

Está detectado que ahora buscan poner a los ejidatarios de Pitiquito en contra de una obra que aportará mucho empleos y una serie de mejoras a la infraestructura de ese Municipio.

Inversiones de ese tipo siempre se proyectan en equilibrio con su entorno, por eso me parece que no va y no debe funcionar esa presión.

ÓNAVAS

El asesinato de dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad durante las primeras horas del martes pasado, ha puesto en evidencia lo que ha sido un secreto a voces en algunas pequeñas regiones o localidades de la Sierra de Sonora, en donde operan grupos criminales.

Es el estado de indefensión en el que los ciudadanos de esos lugares se encuentran, sobre todo cuando el estado de fuerza se concentra en otros lugares con mayor población.

No minimizo el esfuerzo de las policías, no es justo hacerlo. Sólo pongo aquí mi breve reflexión sobre el tema que es para mí, un botón de muestra de algo que seguramente sucede en otros sitios igual de alejados.

Se reaccionó con varias medidas y operativos y se nota además la fuerte presión que el hecho representa para las autoridades estatales y federales.

La CFE es una empresa estratégica, no puede el gobierno darse el lujo de poner en riesgo a sus trabajadores sin que éstos reaccionen afectando sus operaciones.

Y hasta plazo les pusieron: 8 días.

Sergio Valle, titular del noticiero nocturno de Televisa Hermosillo.