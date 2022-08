Divide y domina

No debe de sorprendernos la retórica imperante en la conversación oficial sobre el devenir de México, el impulso diario de dividir a la población entre buenos y malos, creyentes y apóstatas, transformadores y conservadores así como múltiples otras categorías arbitrarias y fluidas de acuerdo al estado de ánimo del Presidente, retórica que ya no alcanza para esconder la realidad.

Los datos sobre el desempeño de la economía que las diferentes áreas de Gobierno publican evidencian lo que a nivel de las familias ya se conoce. La inflación general anual sigue su marcha ascendente para ubicarse en 8.62%, la más alta desde la primera quincena de enero de 2001, la inflación en alimentos, bebidas y tabaco se ubica en 12.73%, la relacionada con productos agropecuarios en 14.50% y con energéticos en 8.51%. El Pacic o plan para contener la inflación del Gobierno federal implementado meses atrás resulta insuficiente. Banco de México a la par con el resto de los bancos centrales del mundo ha incrementado la tasa de interés objetivo para llegar a 8.50%, ante este último dato de inflación se anticipa un nuevo aumento. En anuncios recientes el presidente de la reserva federal de Estados Unidos, Jerome Powell, declaró que las medidas en política monetaria a seguir “infligirán dolor” y se perderán empleos; por su parte Isabel Schnabel, integrante del consejo directivo del Banco Central Europeo reflexiona que la política monetaria seguirá siendo restrictiva y se requieren mayores sacrificios para evitar que el proceso inflacionario se salga de control.

Coneval esta semana publicó su Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza que al segundo trimestre de 2022 presentó una disminución a nivel nacional de 1.6% al pasar de 39.9% a 38.3% comparado contra el mismo periodo de 2021, avance alentador y preocupante a la vez, se evidencia que la mayoría de los empleos en México se dan en la informalidad. La pobreza, el gran reto de México, no se ha logrado reducir, al contrario esta ha incrementado a pesar de los programas de transferencias directas del Gobierno. El incremento de la población con carencias en salud, educación y alimentación, carencias derivadas de políticas públicas mal diagnosticadas y/o mal implementadas, tiene a mayor número de mexicanos en pobreza. El declarar desde el púlpito presidencial que se ha reducido la desigualdad de acuerdo a las cifras del propio Gobierno es una falsedad, quizás en lo que tenga razón es que en el discurso, desempeño y resultados este Gobierno que pregona ser distinto, es igual a los anteriores. Curiosa la exoneración de responsabilidad del Presidente en voz del propio Presidente, en busca poner fin a los señalamientos derivados de las aportaciones recibidas por su hermano Pío: “lo que sé es que yo no soy corrupto”; ¿Y su hermano? “Tampoco”, la separación de poderes así como la legitimidad a la basura en su hablar. El vivir en un palacio no convierte al inquilino, solamente revela su personalidad.

El 23 de agosto se dio a conocer el decreto de creación de una nueva empresa paraestatal, Litio para México, donde contrario a lo anunciado en el artículo noveno de integración del Consejo de Administración no se incluye representación alguna del Gobierno del Estado de Sonora. Inicia el largo camino para convertir a México en un país productor de litio en una carrera contra el desarrollo tecnológico que busca reemplazar a este mineral como componente de los medios de almacenamiento de energía.

Esta semana se dio a conocer que un uso de la facultad de iniciativa preferente López Obrador someterá a consideración del Congreso reformas a una serie de leyes secundarias para perpetuar la militarización de la seguridad pública, otorgando formalmente el control de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas en franco desacato con el artículo 21 constitucional sobre mando civil y eliminado lo dispuesto en los transitorios de la Ley de la Guardia Nacional que desde su creación ha estado bajo control militar. Los resultados a juzgar por las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no justifican las reformas anunciadas.

En la reciente visita a Sonora del Presidente se anunció la entrega de los aeropuertos de Guaymas y Ciudad Obregón a la Marina, la privatización de estos a empresas militares representa la continuidad de doctrina López Obrador, repudiando su discurso, plataforma de campaña y promesas. Todo acto de autoridad debe de estar fundado y motivado, las acciones que amplían el papel de las fuerzas armadas más allá de la seguridad nacional deben de al igual que todos los actos de autoridad estar sujetos a debate y rendición de cuentas. La búsqueda de no ser igual a los anteriores y romper lo nocivo que resulta el “capitalismo de compadres” ha derivado en un capitalismo de casacas militares cuyas consecuencias se tendrán que enfrentar más allá de la gestión de la actual administración.

En la víspera del informe presidencial, la entrega del proyecto de ley de ingresos 2023 de la Federación y ceremonia del 16 de septiembre donde el Presidente anticipa dar respuesta a las controversias en materia de interpretación del T-MEC así como el futuro de las fuerzas armadas en seguridad pública, se están desarrollando las precampañas para la Presidencia del República.

La próxima elección debe de girar sobre el México que buscamos, una sola nación con un destino común en beneficio de todos, no más divisiones. En la búsqueda de hacer historia, la actual administración dilapidó el bono democrático en litigar agravios del pasado, reales e imaginarios, perdió la oportunidad de ser factor de unidad optando por dividir, confrontar y agraviar a quienes no les otorgaron el voto, piensan diferente o en el camino ante la evidencia dejaron de confiar en la 4T. El dividir como estrategia de campaña política les permitió acceder al poder mas no la gobernabilidad. En un país tan diverso como México, con una frágil democracia, el dividir a la población y repudiar la Constitución para empoderar a las fuerzas armadas no es sano.