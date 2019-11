Dislates presidenciales

: Primero, gánate la confianza; si pierden la confianza en ti, dales esperanza; si pierden la esperanza, infunde temor. La recordé este fin de semana cuando Andrés Manuel López Obrador tuiteó y empezó a declarar sobre la posibilidad de un Golpe de Estado.

¿Alguien lo había escuchado antes? No, que yo sepa, ni siquiera después del ridículo de Culiacán. Si el pueblo está perdiendo la esperanza, hay que infundir el temor y qué mejor manera que hablar de una revuelta nacional mediante un Golpe de Estado, esos movimientos que, gracias a los países sudamericanos, sabemos son peligrosos.

Es el momento de decir: Navojoa (es la versión mexicana de Houston, jeje), tenemos un problema. El Presidente está fuera de control. Para justificar la derrota, que quieren camuflajear de victoria, en Culiacán mostraron el video de la captura del Ovidio y el resultado fue contraproducente. Luego obligó a que dijeran el nombre del responsable del operativo, algo prohibido en cualquier manual de seguridad nacional.

Lo tuvieron que desmentir. Al día siguiente volvió a pelearse con la prensa, pero ahora se ufanó de habernos “quitado un bozal” (perdón, señor, pero en la prensa libre jamás lo hemos tenido, aunque usted crea lo contrario. Esa declaración fue ofensiva y ridícula). Quiso “arreglar” ese enésimo error y declaró que “quería mucho a los perros”.

En medio de sus dislates, nos enteramos que doña Olga Sánchez Cordero fingió ante el Congreso cuando dijo que la extensión de mandato con la Ley Bonilla de Baja California era ilegal. A la señora la agarraron infraganti sus propios amigos morenistas de la Baja, no le dijeron que estaba siendo transmitida en vivo su reunión privada y ahí declaró que era legal y casi felicitaba a don Jaime Bonilla porque seguramente será Gobernador por cinco años.

El cierre por todo lo alto lo dio don Peje, ayer, cuando sus “investigadores” culparon a un hijo de Felipe Calderón, entre otros, de los “ataques” en Twitter. Ah, los tuits contra la prensa son orgánicos, ¿ok?

Me preocupa que ahora la efectividad de un gobernante la miden a través de su popularidad, por encima de los pobres resultados. Me preocupa que en el caso Culiacán digan que están hablando con la verdad, pero ya llevamos siete versiones diferentes. ¿Cuál de todas es la verdadera?

Centrándome en Culiacán y todo lo que hemos sabido, le tengo algunas preguntas a Mr. AMLO…

1.- ¿De qué hablan en sus reuniones madrugadoras del gabinete de Seguridad, si el jefe supremo de las Fuerzas Armadas no estaba enterado de la fecha y hora del operativo para atrapar al hijo del narco más famoso y poderoso que ha tenido México?

2.- ¿Por qué no canceló el viaje a Oaxaca y se fue a un búnker a dirigir la operación? Tuvo dos horas y media para decidirlo.

3.- ¿Cómo es posible que el Secretario de Seguridad no supiera, puesto que su primera declaración fue que era una ronda de rutina y les habían disparado desde una casa?

4.- ¿Quién autorizó la puesta en marcha de la captura sin tener una orden de cateo y tampoco la orden de aprehensión?

5.- ¿Castigaron a los oficiales y el jefe que les ordenó que entraran ilegalmente a esa casa?

6.- ¿Es tanto el compromiso con sus subalternos que no ha acertado a despedir a uno solo de los responsables de este tremendo error?

7.- ¿Salvaron vidas? No salvaron nada. Ocasionaron un caos, hubo 13 muertos y el crimen organizado emergió como el gran ganador del Jueves Negro de Culiacán. Y, encima, alguien violó la ley al liberar a un presunto narcotraficante.

Así anda el nivel de la política en este País.

La alcaldesa

Con la novedad de que Célida se pintó de guerra contra el abusivo Sindicato del Ayuntamiento de Hermosillo. A base de tuitazos los dejó en evidencia. ¿Hizo bien?, ¿se equivocó? En lo personal me gusta que alguien vuelva a ponérsele enfrente a esos que lo que menos les importa es la ciudad. Ya lo hizo Pancho Búrquez cuando enfrentó al “Plumitas” y el sindicato del Agua. Años después, Ernesto Gándara le dio el jaque mate a ese nefasto “líder”. Difícilmente nos vamos a poner de acuerdo en las formas, pero qué bien que la alcaldesa no se arrodille ante los vividores de siempre.