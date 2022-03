Deuda, intereses y promesas

“Ni pidas prestado ni prestes; pues el prestar hace perder a un tiempo el dinero y el amigo, y el tomar prestado embota el filo de la economía”,

Polonio a su hijo Laertes, en la obra de Shakespeare, Hamlet.

A partir de este viernes la tasa de referencia de Banco de México se incrementa en 0.5% para quedar el 6.5%, el primer incremento de 2022 y primero de varios que se esperan en el año, acordado por la Junta de Gobierno en cumplimiento de su mandato de buscar la estabilidad de precios. La Reserva Federal de los Estados Unidos incrementó su tasa base de referencia en 0.25% hace 10 días y anunció su intención de continuar incrementando en 2022. La inflación general anual observada a la primera quincena de marzo es de 7.29%, la inflación esperada por parte del Gobierno federal en los criterios de política económica era de 4.5% en 2022. Es importante aclarar que la inflación observada no es un problema exclusivo de México ni sus causas atribuibles a la política económica nacional, es un fenómeno global ocasionado por múltiples causas como la guerra de Ucrania y el consecuente incremento en petróleo, gas y gasolinas, problemas en las cadenas de suministro globales, entre otros.

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda el Gobierno de México al 31 de diciembre de 2021 tenía un endeudamiento bruto de 13,489,739 millones de pesos, de los cuales 66% corresponde a deuda interna y 34% a deuda externa, incrementando el nivel de deuda en 2021 en un billón 48 mil 832.7 mdp. En una primera y simple lectura, sin entrar en el análisis de cada uno de los componentes de la deuda, el incremento en la tasa implicará una carga anual adicional para el Gobierno federal de 67,449 mdp, cifra equivalente a todo el presupuesto del Gobierno del Estado de Sonora.

La deuda subnacional a cargo de estados y municipios a la misma fecha era de 666,824.2 mdp. En Sonora era de 30,339.8 mdp de los cuales 82% son a cargo del Estado, 14% a municipios, 3% a entes públicos estatales y el resto a cargo de entes públicos municipales. El incremento en la tasa de interés implicará una erogación adicional anual de 3,334 mdp a cargo de estados y municipios, 152 mdp en Sonora, de los cuales 129 mdp serán a cargo del presupuesto del Gobierno del Estado y el resto a cargo de los municipios. Los incrementos esperados en la tasa de interés durante 2022 vendrán a presionar aún más las finanzas de los tres niveles de Gobierno con su consecuente afectación a servicios y proyectos de infraestructura, algunos de ellos urgentes y prioritarios.

Por otro lado el decreto del Ejecutivo federal del 3 de marzo de 2022, que establece un estímulo fiscal complementario a los combustibles automotrices, implica que al Gobierno federal dejará de ingresar 300 mil millones de pesos al año, cantidad equivalente al 52.3% del total de la inversión pública federal en infraestructura proyectada en 2022. Para Sonora las participaciones por el impuesto especial sobre producción y servicios a la gasolina y diesel presupuestados eran de 942 mdp, están en riesgo, monto equivalente a los presupuestados para desarrollo social y económico.

Ante este escenario y citando de nuevo a Polonio: “Que tu vestido sea tan costoso como tu bolsa lo permita, pero sin afectación a la hechura, mas no extravagante porque el traje revela al sujeto". En el ámbito de la obra pública frecuentemente observamos obras que no sirven a los ciudadanos y sólo podríamos entenderlas como expresión del ego del gobernante o como oportunidades de socializar costos para privatizar utilidades. El gasto público además de ser prudente debe estar orientado al cumplimiento de su mandato constitucional, toda aquella obra que no sea prioritaria y brinde soluciones a problemas de ciudadanos, dentro de las atribuciones de cada uno de los niveles de Gobierno, ante el escenario financiero complejo, debe ser cuestionada.

Tanto en el ámbito público como en el privado va a ser muy importante cuidar el gasto, que este sea frugal, prudente, efectivo, eficiente y en el caso de gobiernos, transparente. Urge por parte del Gobierno del Estado resultados en seguridad, salud, educación, economía y combate a la corrupción. La crisis de seguridad, salud y educación, no inicia con el actual Gobierno, sin embargo, la ausencia de resultados tangibles en estas tres áreas en estos primeros seis meses del Gobierno de Sonora sigue afectando de manera desproporcionada a quienes menos tienen, espero en los próximos meses, ya superada la curva de aprendizaje, se den. De no ser así hay que corregir el rumbo para que encuentren e implementen auténticas soluciones en beneficio de todos los sonorenses. La búsqueda de unidad y evitar la narrativa de la división es urgente, sólo con la participación activa y comprometida de todos se puede salir adelante. Es con gran preocupación que observo que la carrera desenfrenada por la captura de instituciones, relegando a un segundo plano a la participación ciudadana, Constitución y promesas de campaña.

Oscar F Serrato Felix es padre de tres, ciudadano, empresario, analista y optimista.