Destapes, robos y huidas

No fue “destape”, pero cómo se le parece. En la Ciudad de México se celebraba la reunión nacional de Movimiento Ciudadano cuando José Clemente Castañeda, presidente de “nana-nana” y “dedo chiquito” de Dante Delgado (dueño absoluto de la franquicia maestra) se acordó que estaba presente el empresario y político sonorense, Ricardo Bours, “que tiene un liderazgo ciudadano y empresarial muy importante en el Estado de Sonora y que estamos resueltos a sumar esfuerzos y construir un proyecto no solamente competitivo, sino ganador, en el 2021”. Jorge Álvarez Maynez y el mismo Delgado también mencionaron a Ricardo.

Acá en Sonora, María Dolores del Río respondió que ella es águila (no como otros, le faltó decir) y, cuando lleguen los tiempos, se va a registrar como precandidata de su partido a la gubernatura. Supongo que lo del águila fue en referencia al logo. Estamos ante el arranque oficial de este partido. A ver si no se les complica, porque en algún momento el mismo Dante ha tenido acercamientos con Ernesto “Borrego” Gándara. Y María Dolores ya dejó muy claro que con ella no van a jugar.

Las locuras del embajador

Hace tiempo, un mes y medio creo, en una bella ciudad sudamericana llamada Buenos Aires, un mexicano de nombre Ricardo Valero, para mayores señas embajador de México en Argentina, estaba en una librería llamada Ateneo y tuvo la mala idea de querer robarse un libro (parece que, a sus 71 años, tenía prisa por conocer los secretos de aquel legendario seductor conocido como Casanova), pero lo atraparon en el intento y hasta con video.

Este suceso que debió ser un escándalo inmediato, porque hubo denuncia con policías y toda la cosa, fue mantenido en secreto por el Gobierno de México, que encabeza el señor AMLO. Ni él ni Marcelo Ebrard aceptaron haberlo sabido y “apenas se vinieron enterando” el pasado domingo cuando el caso fue publicado en un sitio de Internet. ¿No sabían o se hicieron de la vista gorda apostando a que nunca sería noticia? Por alguna extraña razón recordé a Alfonso Durazo y su “desconocimiento” del operativo para capturar a Ovidio Guzmán la tarde del 17 de octubre, en Culiacán.

Una de dos: O nos están mintiendo o el Presidente y sus secretarios no tienen quién les informe de los asuntos cruciales. No sé cuál de las opciones es peor.

Haberlo ocultado sería deshonestidad de Ebrard y López Obrador. Y que el ahora cándido canciller salga con que “ordenó una investigación”, cuando sabe que hay denuncia y video, es francamente una falta de respeto al intelecto de los mexicanos. Y el Presidente habla de que Valero es un gran internacionalista que fue subsecretario “en los mejores tiempos de la Secretaría de Relaciones Exteriores”. Gancho al hígado para Marcelo Ebrard, jaja.

Para redondear su “mañanera”, el Presidente pidió que no se le linche por robar (quizá se le pueda reclamar que haya ido a comprar CDs en plena era de Spotify). Mira nada más que buena onda nos salió Mr. Peje. El asunto es bochornoso a nivel internacional, la reacción oficial es todavía peor queriendo minimizar el hecho y eventualmente dejar al embajador en su puesto, previa regañada de su abuelita, claro. Si robas, que sean libros y todo te será perdonado.

Evo y protección civil

Resulta que el viernes, Noroña anunciaba que los diputados morenistas iban a regalar 159 mil 500 pesos mensuales a Evo Morales para que no pasara apuros mientras viviera como huésped distinguido de la CDMX. Al día siguiente, don Evo hizo su huida graciosa para un supuesto chequeo médico en Cuba (no confió en los “honestos” de la 4T). Parece que Noroña se va a quedar con la lana de sus compañeros porque el señor Morales piensa irse de La Habana a Buenos Aires. Con que no se le ocurra ir a la Librería Ateneo porque ahí les da por detener y denunciar a los rateros.

Se me había pasado comentar lo acertado que ha estado el equipo de protección civil del Gobierno del Estado en esta atípica temporada de lluvias. Decisiones pro activas al suspender clases, información precisa en tiempo real y presencia en los lugares de peligro. Hay que reconocer lo bueno porque eso desembocó en que ahora no hablemos de pérdidas humanas. Muy bien Alberto Flores Chong, Miguel Pompa, Víctor Guerrero, David Anaya y, obvio, Claudia Pavlovich. Así como criticamos…