Desentenderse de la realidad

Este año de estar padeciendo la pandemia ha sido caldo de cultivo para que tanto los ciudadanos en lo individual y los gobiernos como autoridad hayan actuado de manera confusa en lo que se refiere a libertad, responsabilidad y solidaridad, algunas veces por ignorancia, otras por falta de humildad. Dos casos. El 21 de marzo de 2020, la Policía española publicó un video en el que un par de agentes sometían a una joven que había salido de casa para hacer ejercicio “trotando” por la banqueta durante el Estado de Alarma que incluía confinamiento obligatorio. La joven fue llevada a la comisaría para presentarla a la instancia judicial. El motivo del Estado de Alarma fue precisamente para abatir la ola de contagios de coronavirus que comenzaba a azotar España en aquella su primera ola de contagios. Pero más adelante quedó aclarado por los especialistas que el virus del Covid 19 muy difícilmente se transmitiría a otra persona cuando alguien estuviese en un espacio exterior, al aire libre y más aún al estar solo pues no habría manera, en caso de tratarse de un portador asintomático, de que el virus exhalado fuese inhalado por algún otro transeúnte en cantidad suficiente como para infectarlo. La desobediencia de esta joven hacia la ley de alarma permitió calificarla públicamente como insolidaria. Vamos a decir aquí que el error de la autoridad de haber llevado a este extremo la prohibición fue seguramente involuntario en el sentido de que se le trató así por desconocimiento; ahora sabemos que la joven no cometió ninguna falta objetiva contra la solidaridad. La actuación de la autoridad no es totalmente criticable, de hecho se comprende el proceder de la Policía, pero el caso ilustra muy bien cómo un mejor conocimiento técnico del asunto hubiese moderado la acción policiaca. De otro lado, el conocimiento técnico (o científico, en esta materia) ha modificado a tal grado la percepción de algunas conductas de la gente en esta pandemia que, habiéndose considerado originalmente algunas medidas casi como opcionales, después fuimos enterados y confirmados de que tales medidas no podrían seguir siendo una mera opción sino un compromiso de responsabilidad personal y social: El mejor caso es el uso del cubrebocas o mascarilla. Así como sabemos que el aire exhalado por aquella chica cuando corría sola por una banqueta vacía no era riesgo de contagio, también sabemos hoy que ese mismo aire salido de su árbol respiratorio en un ambiente cerrado, en caso de estar infectada, tendría gotículas cargadas de virus capaces de ser inhalado por otra persona y contagiarla, quizás enfermarla y convertirla en un acarreador del virus para proseguir diseminándolo a más personas. Un ejemplo en este sentido lo han sido algunos personajes públicos e incluso autoridades gubernamentales de México que han desestimado el uso solidario y responsable del cubrebocas en las circunstancias que científicamente está comprobado su beneficio a tal grado que actuar así no puede considerarse un acto de libertad sino de abuso de libertad pues pone en riesgo a terceros. Esta “insignificante” prenda -el cubrebocas- significa mucho para mitigar la pandemia tanto por parte de quienes ya estén vacunados o no lo estén, como de quienes hayan estado infectados o no. Es un tema en el que ya no debería ser necesario insistir pero desafortunadamente hay que seguir insistiendo. Desentenderse de una realidad cabalmente comprobada o de una recomendación suficiente y científicamente sostenida es manifestación de irresponsabilidad e insolidaridad cuando con tal actitud se pone en riesgo próximo y de graves consecuencias a otras personas.

jesus.canale@gmail.com Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética.