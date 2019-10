Denny Mclain, ahora comentarista político

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “El amor de tu familia y el respeto de tus amigos, son mucho más importantes que la riqueza y los privilegios”… Charles Kuralt.

Rodrigo Gutiérrez, de Reynosa, opina: “Recientemente mencionó el juego de un hit de Armando Galarraga, que por sentencia equivocada no fue perfecto. Me permito citar la frase del abogado Eduardo J. Couture: ‘Tu deber es luchar por el derecho, pero el día cuando encuentres en conflicto el derecho y la justicia, lucha por la justicia’. Ese juego se apegó a la ley, como debe ser, pero como aceptó el propio umpire Jim Joyce fue un lamentable error, comprobado con videos. No dejaré de preguntarme por el resto de mis días: ¿Por qué no imperó la justicia?”.

Carlos D. Pérez, de Caracas, pregunta: “¿Qué ocurrió con el último lanzador que ganó 30 juegos, Denny McLain?”.

Amigo Chalo: Después de 1968, cuando terminó con 31-6, 1.96, McLain (Tigres) tuvo otra buena temporada en 1969, 24-9, 2.80. Pero tocaba muy bien el órgano y le agradaba más que el beisbol. Por su prestigio como lanzador organizó con éxito un cuarteto con el cual se presentaba en la vida nocturna, a la vez que lanzaba.

En 1971 ganó 10 juegos y perdió 22, 4.28. Su última temporada fue la de 1972, cuando sólo había cumplido 29 años, y dejó récord total de 131-91, 3.39. Sus mejores honorarios, 75 mil dólares por ese último año 72, tras el cual tuvo historias de prisiones por delitos sobre drogas. Ahora, a los 75 de edad, transmite un programa de radio dominical sobre política.

Cristonio Zamora, de Los Teques, pregunta: “¿Es cierto, como acaban de informarme, que donó su biblioteca al Salón de la Fama del Beisbol de México, con sede en Monterrey?, y si es verdad, ¿por qué no al Salón de la Fama del Beisbol de Venezuela, o es que es mexicano? Opino que usted es un sinvergüenza apátrida y maldito”.

Amigo Toño: Gracias por tu amable y cariñoso mensaje. Sí, doné la biblioteca, producto de 59 años de coleccionar libros, fotos, revistas, periódicos, todo de beisbol, a México. No a Venezuela porque no era posible. Me dijeron que no había espacio suficiente donde instalarla y hubiera sido una calamidad en vez de una ayuda. En Monterrey construyeron un local especial para la biblioteca, que está muy bien cuidada y sirve en grande a estudiantes, periodistas, historiadores y

fanáticos.

Javier González, de Cumming, Georgia, comenta: “Muy acertada su columna con la carta de ‘Chico’ Carrasquel para Ronald Acuña, quien está demostrando lo inmaduro que es en un deporte exigente de seriedad y amor. Es inaudito que un joven en sus 20 años, como Ronald, declare ante la prensa estadounidense que no sabe quién fue Micky Mantle. Los fanáticos y el mismo beisbol merecemos respeto”.

