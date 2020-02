De un repente, de tres a nueve

No es mala idea planear la vida siempre y cuando en ese plan esté previsto que habrá imprevistos. Eran dos parejas. La pareja más joven -Elisa y Miguel- estaban en espera de su tercer hijo (fue niña) y la pareja menos joven -Teresa y Xavier- tenían seis hijos de entre 8 a 18 años. Un día de mayo de 2018 la pareja de los seis hijos hacía una travesía en automóvil por una carretera de Soria, España, cuando sufrieron un trágico accidente que les quitó la vida. Momentos después Miguel se entera del fallecimiento de Teresa, su hermana y de su cuñado; recuerda aún con total claridad que no pudo llevar de manera normal el duelo por la muerte de Teresa, de Xavier y sobretodo de su madre que también falleció en el siniestro, pues por su mente atravesaba qué sería de los seis huérfanos. Una vez más claras las ideas en la mente de Miguel y Elisa vieron que lo primero era lograr que sus sobrinos siguieran la vida juntos, en un solo hogar, y de manera casi automática coincidieron en hacerse cargo de ellos no sin ignorar las dificultades que habría. Ella es farmacéutica y él era un autónomo por proyectos -una novedosa y creciente actividad en España que consiste en ofrecer servicios de una actividad concreta a alguna empresa sin ser su empleado sino un externo de carácter autónomo- y, ya habiendo Miguel escalado en esa actividad, tuvo que bajar el escalón profesional para dedicarse a en la farmacia con su esposa, sin dejar de considerar que, al pasar de repente de padres de tres a padres de nueve hijos (imagen anexa) pues la tarea dentro y fuera de casa se complicaría. Son palabras de Miguel: “He aprendido que el trabajo es sólo un medio en la realización de lo más importante que queremos en esta vida, que es amar y ser amado. Aprendí a bajar el peldaño profesional”, según publica el sitio electrónico de “Aleteia” en un artículo de Dolors Massot del pasado 14 de febrero. Hace dos semanas la Asociación de Familias Numerosas de Euskadi concedió a este matrimonio el premio Hirukide por su “generosidad en la adversidad”. Es para mencionar aquí que en España existe una organización de apoyo a familias numerosas, la Federación Española de Familias Numerosas, integrada por más de 80 Asociaciones locales, provinciales y autonómicas, que trabajan en cada Comunidad Autónoma con el objetivo común de defender los derechos de las familias numerosas; es una entidad sin afán de lucro, independiente, no confesional, que en 2003 fue declarada como Entidad de Utilidad Pública y que cuenta con apoyo oficial del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad del Gobierno de España. En fin, es el caso de una pareja ejemplar y, por otro lado, la expresión de voluntad subsidiaria de un Estado en una materia que no parece interesar gran cosa a otros estados.

#Un día sin nosotras

Será para el 9 de marzo próximo cuando diferentes colectivos feministas convocan a protestar por la violencia contra las mujeres en México con un paro nacional femenino. No sé qué tan apropiado y eficaz pueda ser este modo concreto de protestar, pero de que se requieren medidas más eficaces no hay ninguna duda; por supuesto que tienen razón. Algo no está claro: Circula un video en redes donde una joven reta a los hombres en general. Por otro lado, en alguna parte de la convocatoria de “#Un día sin nosotras” se lee esto: “Si las mujeres no valemos nada para México, que México se quede sin lo que producimos y sin lo que consumimos”. Pero, en esas frases ¿Quién es México”?: ¿El Gobierno? ¿Todos los hombres?... ¿Acaso incitación a la misandria?