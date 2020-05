De médicos, militares y Bonilla

A veces me pregunto qué será peor: La crisis ocasionada por el coronavirus o la actitud bipolar del Presidente. Esta pandemia no le vino como anillo al dedo a nadie. Hablamos de miles de muertos en todo el País, decenas en Sonora. No es como para pensar siquiera que “vamos muy bien”. Ahorita siguen en peligro muchas vidas y cuando todo esto pase (ojalá y sea más pronto de lo que pensamos) nos golpeará una realidad con muchos patrimonios perdidos, pobreza extrema en lugares que no imaginábamos, desempleo.

El Presidente está empeñado en creer que es el centro de nuestro universo. Que todo lo bueno que sucede es por obra y gracia de sus decisiones y lo malo hay que cargarlo a sus detractores, a esos enemigos de la Patria que osan criticarlo y a los corruptos del pasado.

Malo el cuento. Leí una frase de Jesús Silva Herzog Márquez que me gustó porque lo describe sin siquiera nombrarlo: “No puede haber un ejercicio de mando responsable si no hay la capacidad de cuestionamiento”.

Si llegan remesas récord de Estados Unidos hace una fiesta como si su Gobierno tuviera algo que ver en la decisión de nuestros paisanos al momento de enviar dinero a sus familias. Creo que se imagina que lo meditan más o menos así: “¿Le mandaré dinero a mi familia en México? Claro, tengo que hacerlo porque este AMLO es un graaaan Presidente”.

La semana pasada nuevamente se le fue a la yugular, diciendo que lo investigaría si el pueblo lo pedía mediante una consulta popular. La respuesta del ex Presidente fue inmediata: “Sr. Presidente, agradezco su buena intención. Pero la Justicia no es una asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos”.

¿Qué dijo AMLO cuando lo cuestionaron?, pues que no hablaría del tema, “porque la gente ya hizo su juicio”. ¿De cuándo a la fecha, la justicia se maneja por consultas? ¿Dónde queda la función de la Fiscalía General de la República? ¿Entonces ya no se podrá investigar y juzgar a un delincuente si el proceso no es aprobado por una consulta popular? Porque la aplicación de la Ley debe ser pareja para todos.

Para acabarla de “amlolar”, se lanzó contra los médicos. Yo podría decirle al Presidente que la gran mayoría de los doctores que conozco son honestos, profesionales, preparados, entregados a su profesión. Declaró que eran corruptos con el único fin de defender a López Gatell del “ataque neoliberal”, en el que ahora incluye a la prensa extranjera. Resulta que para él y López Gatell, The New York Times, Washington Post, Wall Street Journal y Los Ángeles Times son parte del complot en su contra.

Ayer anunció que, a partir de hoy y hasta el 27 de marzo de 2024, las Fuerzas Armadas habrán de dedicarse a tareas de seguridad pública por orden del Presidente. El Ejército en las calles. Al margen de si es algo bueno o malo, se estrella con todo lo que el mismo López Obrador había declarado durante años. Además, es un reconocimiento tácito a que, hasta el momento, la Guardia Nacional no ha funcionado (por no decir que ha fracasado).

Es preocupante para el País que los temas del Presidente sean sobre el manejo de escándalos. Esos desplantes no llevan a nada bueno. Debería estar concentrado en la estrategia real sobre el regreso a la “normalidad” y la forma en que se va a enfrentar la inminente crisis económica, que se puede convertir en una bomba social. Lo peor es que los mexicanos estamos indefensos porque el Congreso le pertenece (es un honor estar con Obrador) y con eso ya perdimos el contrapeso más importante. .. Nos tienen rodeados.

Colofón: La Suprema Corte decidió por unanimidad que el periodo de Jaime Bonilla, en Baja California, será de dos años y no de cinco, como tramposamente habían aprobado legisladores en su mayoría panistas. Es curioso que haya sucedido después de que criticó el manejo federal de la pandemia, en Tijuana. Y el Presidente dejó claro que “quien no está con la 4T está en contra de la 4T”. Habrá suspicacias, pero yo prefiero pensar que el Poder Judicial dio un golpe de independencia sobre la mesa. Nos urge.