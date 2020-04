Culopicosos no leyeron esto de Ronald Acuña

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- Lo que publiqué cuando Ronald Acuña llegó a los entrenamientos 2020: Nadie en 150 años de Grandes Ligas ha combinado en una temporada 50 jonrones con 50 bases robadas. Ni Babe Ruth ni Ty Cobb ni Rickey Henderson ni Barry Bonds.

Pero el guaireño Ronald Acuña, llegó a los entrenamientos en el nuevo campo de North Port, Sarasota, Florida, directo a prepararse para luchar por esos números.

Acuña, de 22 años de edad, entrena horas extras hasta quedar exhausto, perfeccionando sus slides, y explicó a su amigo, el segunda base de los Bravos, Ozzie Albies: “Quiero ser el primero en sacar 50 o más jonrones y robar 50 o más bases en una temporada. Puedo hacerlo, porque me siento seguro de mi poder y de mis piernas”.

En 2019, Ronald disparó 41 jonrones y robó 37 bases, a tres robos de los 40-40, que sólo han logrado cuatro, José Canseco 42-40, en 1988; Barry Bonds 42-40, 1996; Alex Rodríguez 42-46, 1998; Alfonso Soriano 46-41, en 2006.

En contacto telefónico, dijo Acuña: “Pasé Navidad y Año Nuevo con mi familia, en La Guaira, y ellos creen que sí podré meterme en los 50-50. Cuando uno tiene confianza y se le pone entusiasmo a la misión, se puede lograr lo que parecía

imposible”.

Ronald podría ser frenado en su entusiasmo por su propio mánager, Brian Sniker, si decide cuidarlo de lesiones. Sobre el tema dijo Sniker desde North Port: “La misión de todos en este equipo, no son los logros personales, sino ganar hasta la Serie Mundial. Si los robos de Ronald van a cooperar para ganar juegos, robará cuantas bases necesitemos. Pero salir al robo sólo para imponer un récord, me parece que es correr un riesgo innecesario. Con él no habrá problema porque es muy disciplinado. Si la temporada permite su 50-50, yo seré el primero en apoyarlo”.

Hasta ahora 46 bigleaguers han disparado 50 o más jonrones en una temporada, y 484, han robado 50 o más bases.

Ronald Acuña ha acumulado .897 en porcentaje de embasado más sluggings. Sólo ha sido superado por Ted Williams 1041, Jimmie Foxx 1015, Mel Ott 986, Mike Trout 948, Frank Robinson 920, Eddie Mathews 907 y Alex Rodríguez 900.

RETAZOS.- **Los Astros envían toneladas de medicinas y alimentos para los damnificados por el coronavirus de Puerto Rico. El mismo propietario del equipo, Jim Crane, dirige la operación, en la cual cooperan varios de sus peloteros…

**Todos los años, los equipos necesitan no menos de mes y medio para los entrenamientos, por lo que sería muy peligroso si este año los apuran en menos tiempo… ¡Digo yo, ¿no?!...

**Ya casi se fue el primer mes que debió ser de la temporada. Y la pandemia no da señales de permitir jugar en mayo ni en junio.

Pero es mejor que estrangule al beisbol y no a las vidas humanas. Se trata de la salud ante el negocio y el espectáculo…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.