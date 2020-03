Cuando Héctor Espino llegó ante San Pedro

Coral Gables, Florida.

“Preséntame a una persona preocupada por no quedar mal, y tendremos a alguien capaz vencer todo el tiempo”. -La Pimpi.

Esta columna cumplirá, en octubre, 60 años de prestar servicio diario, de lunes a domingo.

Hoy es Día del Correo, como todos los miércoles. ¿Enviaste la población o la ciudad desde donde escribes? Muchas gracias.

Víctor (El Yuki) Díaz R., de Monclova, relata: “Cuando Héctor Espino llegó al Cielo, San Pedro le pregunto:

-¿Quién eres?

-El mejor bateador mexicano de todos los tiempos, Héctor Espino.

San Pedro fue a preguntarle a Papa Dios:

-Señor, ahí está un tipo que dice llamarse Héctor Espino y que es el mejor bateador mexicano de todos los tiempos, ¿qué hago, se lo paso?

-¡¿Cómo que se lo paso... Cómo que se lo paso?!... Lánzale, no seas miedoso.

Brito Eder, de Urachiche, Yaracuy, opina: “¿Por qué Mike Trout es considerado el mejor de esta época y ha ganado varios Más Valiosos, pero nunca ha llevado a su equipo de Anaheim a una postemporada? Me parece que no debería ser así”.

Amigo Yito: Él es uno de los mejores de todo el beisbol. El equipo no lo ha sido.

Manuel Pimentel, de Santiago Rodríguez, Dominicana, informa: “Leí en su columna que David Ortiz está subastando artículos de su carrera de bigleaguer. Me extraña, él no quiso firmarle dos tarjetas a un amigo, porque pensaba que este haría negocios con ellas”.

Miguel Loreto, de San Fernando de Apure, pregunta: “Entiendo que Rickey Henderson bateaba y tiraba, igual a lo zurdo que a lo derecho, ¿hay otros bigleaguers que jueguen así?”

Amigo Migo: No. Henderson bateaba a lo derecho y tiraba a lo zurdo. Y no hay quienes jueguen con esa doble habilidad, aparte del lanzador que estuvo unos días en Grandes Ligas.

Argenis Rodríguez, de Los Teques, pregunta: Mucho le agradezco su opinión sobre José Azócar, quien se encuentra en el spring training. ¿Cuál ha sido su actuación?, ¿Puede quedarse con el equipo? José es de La Colombina, Güiria, Estado Sucre, y primo de Óscar Azocar”.

Amigo Nenis: José, de 23 años, está en Lakeland, con los Tigres, muy bueno a la defensiva, no tanto la ofensiva. Si lo dejan en el róster grande será como cuarto outfielder. Más bien creo lo cambiarán a otro equipo.

Rubén Hernández, de El Tigre, pregunta y opina: “¿Cree que Martín Prado tiene perfil de mánager o ejecutivo?, ya que en su carrera como jugador fue un buen ejemplo de liderazgo y un gran trabajador”.

Amigo Rubo: Martín, quien fue un bigleaguer muy útil, también resultó uno de los latinoamericanos más respetados y queridos en la historia de las Mayores. Sí creo que sería un mánager extraordinario. ¡Amanecerá y veremos!

