Cuál es tu mindset

Desde hace muchos años el doctor Mario Alonso Puig ha estudiado el cerebro, la mente humana y está convencido de que esta tiene la capacidad de arruinarte la vida o darle sentido. Es muy sofisticada, ya que los pensamientos generan sentimientos y estos generan emociones, y un mismo hecho a alguien le puede parecer sin trascendencia y a otro lo puede inhibir. Veamos más al respecto.

QUÉ OCURRE DENTRO DE NOSOTROS

Nuestro estado mental determina todo lo que nos ocurre. Los sucesos no los vemos como son en realidad sino como los interpretamos y aquí es donde se empieza a poner buena la cosa: Le damos más valor a lo que pensamos en lugar de a la realidad. Veamos un ejemplo: Para un gran inventor el tener fracaso con un experimento lo que le indica es que tiene que realizar aquello de otro modo, mientras que para la mayoría puede ser aquello el inicio del fin, de considerarnos no aptos para lo que estamos haciendo y por lo tanto renunciar a seguir.

Qué es lo que nos empieza a limitar: Nuestras creencias negativas, que muchas veces no nos hemos dado cuenta de que las tenemos. Otro ejemplo muy sencillo: Una vez nos dijeron que no somos buenos para recordar nombres y ya la “compramos”, y no hacemos esfuerzo alguno por ejercitar la memoria. Por cierto hay una diferencia entre ideas y creencias: Aquéllas las tenemos y en estas vivimos.

QUÉ PODEMOS HACER

Una estrategia que podemos utilizar es pensar que el mundo real es más benévolo que el de nuestro estado mental. Si en la mañana te levantas pensando de dónde te van a llegar las cachetadas, lo más seguro es que te lleguen de todas partes. Incluso aunque fuera ficticia que la realidad es mejor que la ficción en términos prácticos, nos conviene pensar así.

Una segunda estrategia es el estar conscientes de que muchas veces nuestros juicios no son la realidad, sino la expresión de una percepción altamente limitada. Pongo otro ejemplo muy extendido: Nuestro foco no lo ponemos en el ganar, sino en el no perder. Para evitar caer en una visión negativa tendremos que utilizar la imaginación para que veamos el futuro con mucha mejor perspectiva.

Para entender mejor esto pensemos cuáles son nuestros valores, y si son estatus, reconocimiento y seguridad, que no tienen nada de malo, pero pueden ser muy peligrosos. Porque si deseamos hacer cosas nuevas para salir adelante, si fracasamos perderemos estatus y ya nos detenemos, igual sucedería con el reconocimiento, y ya no digamos con la seguridad, si nos equivocamos en dichos intentos, por ende buscamos no salir de la zona de confort. Acorde con el doctor Puig será mucho mejor manejarnos con estos valores: Crecimiento, evolución, y contribución. Para crecer en lo que hacemos necesitamos crecer como personas, cultivarnos. Esto dará como consecuencia que evolucionemos y así tener capacidad para enfrentar retos mayores. Y al ser más productivos eso nos permitirá contribuir más al desarrollo personal, familiar y social, léase bien común. Te das cuenta estimado lector de la importancia del mindset. A cuidarlo es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos. ¡Feliz domingo!